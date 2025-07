A Porto Recanati con Vintage Market 2025 torna il fascino del passato

Due serate dedicate al vintage e all’antiquariato sul Lungomare Lepanto: il 26 e 27 luglio Porto Recanati ospita la seconda edizione del Vintage Market

PORTO RECANATI – Porto Recanati si prepara ad accogliere per il secondo anno consecutivo il Vintage Market, un evento dedicato al mondo del vintage, dell’antiquariato e del collezionismo che, dopo il successo della scorsa edizione, torna ad animare il suggestivo Lungomare Lepanto e Via 1° Maggio nelle serate del 26 e 27 luglio, dalle 17:00 alle 24:00.

Organizzato con il patrocinio del Comune di Porto Recanati e in collaborazione con l’Assessorato al Commercio, il Porto Recanati Vintage Market si conferma un appuntamento imperdibile per collezionisti, appassionati di moda retrò, arredamento d’epoca e per tutti i curiosi in cerca di oggetti originali e carichi di storia.

Passeggiando tra gli eleganti stand, sarà possibile scoprire una vasta selezione di articoli: abiti e accessori vintage, vinili, orologi, mobili e complementi d’arredo d’epoca, libri fuori catalogo, giocattoli retrò e molto altro. Ogni pezzo esposto rappresenta una testimonianza unica di epoche passate, scelto con cura per garantire qualità e autenticità.

Negli ultimi anni il vintage ha conquistato un ruolo centrale nel panorama della moda e dell’arredo. Sempre più persone scelgono capi e oggetti del passato non solo per il loro fascino estetico, ma anche per la loro unicità e per un crescente desiderio di consumo consapevole. Acquistare vintage significa infatti valorizzare la storia degli oggetti, ridurre gli sprechi e contribuire a un’economia più sostenibile. Nel settore dell’arredamento, recuperare e reinventare mobili d’epoca è una tendenza in costante crescita: ogni pezzo ha un’anima, un design che non si trova più nella produzione di massa contemporanea. Allo stesso modo, la moda vintage permette di esprimere un’identità personale, lontana dalle logiche del fast fashion.

I mercatini vintage sono luoghi dove si intrecciano emozioni, passioni e scoperte. Non si tratta solo di fare acquisti, ma di vivere un’esperienza: curiosare tra oggetti del passato, ascoltare le storie dei venditori, riscoprire tendenze dimenticate. Il Porto Recanati Vintage Market, grazie alla cornice unica del lungomare, si trasforma in un vero e proprio viaggio nel tempo, ideale per famiglie, gruppi di amici, turisti e collezionisti.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.

Porto Recanati Vintage Market

Lungomare Lepanto e Via 1° Maggio

26 e 27 luglio 2025

Dalle 17:00 alle 24:00

Ingresso libero

Per informazioni:

Brandozzi A. & C. snc

0736 256956 – 393 9862023

www.mercatiniantiquari.com

FB: mercatiniantiquari | IG: @mercatiniantiquari