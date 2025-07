Porto Recanati, stalking e lesioni personali aggravate: braccialetto elettronico per un 24enne

PORTO RECANATI – I Carabinieri della Stazione di Porto Recanati hanno dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa, con applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di un 24enne, residente a Porto Recanati, responsabile di stalking e lesioni personali aggravate.

L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, alcuni giorni fa era stato deferito all’Autorità Giudiziaria a seguito della querela sporta dalla ex fidanzata, una 22enne del posto.

La donna, dopo la fine della relazione, per circa un anno ha subito molestie e atti persecutori che le hanno causato uno stato d’ansia, condizionando anche le sue abitudini di vita.

Le molestie sono culminate nei giorni scorsi con una vera e propria aggressione da parte del 24enne, che ha avvicinato la ragazza in Piazza Brancondi e, nel corso di un diverbio, prima l’ha insultata e poi percossa.

La giovane è stata costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso di Civitanova Marche.

Il GIP del Tribunale di Macerata, vista la consistenza del quadro accusatorio, ha emesso la misura cautelare suddetta, ordinando al 24enne di mantenersi ad una distanza non inferiore a 500 metri dalla vittima, disponendo anche il controllo con braccialetto elettronico.