Porto d’Ascoli, “Tra una panchina e l’altra” al teatro della Parrocchia Cristo Re

Il 21 maggio lo spettacolo interpretato dagli allievi del Laboratorio di Dizione ed Espressività vocale del progetto “Ascodept 3.0”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domenica 21 maggio alle 21, presso il teatro della Parrocchia Cristo Re a Porto d’Ascoli, in via Damiano Chiesa 28, si terrà lo spettacolo “Tra una panchina e l’altra”.

L’iniziativa è interpretata dagli allievi del Laboratorio di Dizione ed Espressività vocale del progetto “Ascodept 3.0” che è finanziato con i fondi della Regione Marche – politiche giovanili e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale (soggetto capofila Delta – Odv).

Dopo una prima fase formativa, sotto la guida dei maestri Eugenia Brega e Paolo Clementi del Teatro delle Foglie, che ha visto la presenza di numerosi giovani dai 14 ai 35 anni, si è passati all’allestimento dello spettacolo con gli allievi più motivati e desiderosi di portare fino in fondo l’esperienza.

Questa la trama: su due panchine, in un parco, si avvicendano personaggi improbabili che, chiusi nel loro isolamento, a turno, come in un gioco delle sedie, cercano di evadere dalla comunicazione della persona che si affianca vicino. Tuttavia a loro volta, come se fosse un meccanismo contagioso, fanno lo stesso nella panchina dove cercano rifugio, trovando la stessa incomunicabilità da parte del nuovo ascoltatore, creando così una catena di solitudine, imbarazzo e narcisismo dal sorprendente effetto comico! Certo, uno può anche parlare con se stesso, ed è esattamente ciò che accade ad ogni personaggio: tutti vogliono parlare ma nessuno è in grado di mettersi veramente in ascolto dell’altro, fino a quando…

Una commedia divertente, dal graffiante e proverbiale humor britannico a cui si ispira, interpretata da un gruppo di giovanissimi e talentuosi attori, assolutamente da non perdere! Questi gli interpreti: Federica Cinelli, Angelica Fuiano,

Manuela Grazioli, Alessandro Maizzi, Noemi Marinelli, Sofia Paci, Arianna Pizi, Maria Schiavone, Claudia Speca, Rebecca Speca.

Con la partecipazione di Linda Quinzi e Sergio Maria Spinozzi.

Adattamento dei testi e regia Eugenia Brega e Paolo Clementi.

La manifestazione ha il patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto ed è a ingresso libero.