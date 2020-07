Polverigi, “Serate sotto le Stelle 2020”: da mercoledì 8 Luglio a sabato 5 Settembre

La Pro Loco di Polverigi propone numerosi eventi nel suggestivo borgo

POLVERIGI (AN) – Da mercoledì 8 Luglio fino a sabato 5 Settembre il borgo di Polverigi sarà animato da eventi musicali e culturali, per allietare l’estate dei polverigiani e non. Quest’anno come non mai la Pro Loco ha voluto rispondere ai bisogni dei propri concittadini, reduci da un periodo difficile. L’epidemia Covid-19 ha influenzato ed influenzerà la nostra quotidianità. Ciò nonostante, nel rispetto delle normative anti-Covid19 ed adottando tutte le misure precauzionali previste, la Pro Loco, grazie anche alla continua e proficua collaborazione con l’amministrazione comunale, è ad oggi in grado di proporre numerosi eventi per questa estate 2020.

Piazza Umberto I ospiterà giovedì 16 Luglio, giovedì 30 Luglio e mercoledì 5 Agosto una nuova iniziativa: “Cena in Piazza”. Grazie alla collaborazione tra le attività commerciali e di ristorazione del centro, le famiglie sono invitate a trascorrere una piacevole serata con menù ad hoc ed accompagnamento musicale.

La collaborazione con Ti Ci Porto Festival continua anche quest’anno. Art Noir 2020 sarà presente nella caratteristica e consolidata location di Villa Nappi, mentre serate a tema con Rodolfo Bersaglia, Antonio Lucarini e Alessandro Pellegrini intratterranno il pubblico in Piazza Umberto I.

Giovedì 6 Agosto un evento unico: il Corpo Bandistico Cittadino di Polverigi si esibirà nello spettacolo musicale “Heidi” presso il campo polivalente a Rustico.

Come ogni anno Monsano Rock Festival presente nel programma di Serate sotto le stelle. Proprio Polverigi è stata scelta per la serata inaugurale di questa rassegna internazionale ed itinerante di musica popolare il giorno giovedì 6 Agosto.

Ad aprire la rassegna di Serate sotto le stelle 2020, mercoledì 8 Luglio, sarà uno spettacolo visionario: un viaggio nella realtà virtuale dalla terra alla luna. Comodamente seduti, indossando un visore per realtà tridimensionale, verrete catapultati nello spazio!

Polverigi vi aspetta con il suo borgo e le sue meraviglie artistiche per farvi trascorrere una piacevole serata.

Per informazioni:

PRO LOCO POLVERIGI

Via Vallacca, 8

60020 Polverigi (AN)

Tel. 348 793 9859

prolocopolverigi@hotmail.it

www.prolocopolverigi.marche.it