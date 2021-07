Pieve Torina, Matthias Martelli porta in scena “Il primo miracolo di Gesù Bambino”

L’attore urbinate, al Parco Rodari, apre questa sera Pieve Toridens, il Festival del Teatro e del Cabaret, con uno spettacolo tratto da Mistero Buffo di Dario Fo e Franca Rame

PIEVE TORINA (MC) – Oggi, martedì 27 luglio, si apre, a Pieve Torina, il festival del teatro, della magia e del cabaret, con Matthias Martelli, uno degli attori emergenti più interessanti nel panorama teatrale nazionale, che porterà sulla scena “Il primo miracolo di Gesù Bambino”, tratto da mistero Buffo di Dario Fo e Franca Rame.

“Un esordio importante per Pieve Toridens, una rassegna di teatro e cabaret all’insegna del sorriso e della qualità degli spettacoli” sottolinea il sindaco, Alessandro Gentilucci. Martelli ha vinto diversi premi, tra cui quello intitolato ad Alberto Sordi, il Locomix e l’Uanmensciò. Ha calcato palcoscenici in Italia ed Europa con Mistero Buffo con la regia di Eugenio Allegri co- prodotto dal Teatro Stabile di Torino. Nell’ottobre 2020 ha debuttato con lo spettacolo Raffaello prodotto da Teatro Stabile dell’Umbria e Doc Servizi, in collaborazione con Comune di Urbino, Amat Marche e Regione Marche.

“Il parco Rodari sarà l’ottima cornice per questa prima del festival, una scenografia naturale straordinaria che accompagnerà molti eventi dell’estate pievetorinese” prosegue Gentilucci. Appuntamento, dunque, a Pieve Torina per le ore 21.15. Spettacolo ad ingresso libero nel rispetto delle direttive anticovid19.