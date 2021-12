A Pieve Torina il 26 dicembre la “Supertombola di Natale”

PIEVE TORINA (MC) – Domenica 26 dicembre 2021 a Pieve Torina è “Supertombola di Natale”. L’iniziativa lanciata lo scorso anno dal sindaco Gentilucci, visto il successo avuto, viene ripetuta anche per il 2021.

“Abbiamo distribuito 500 cartelle a tutte le famiglie del comune per questa tombola che mette in palio, per i vincitori, dieci buoni di acquisto del valore di 150 euro l’uno che andranno spesi nelle attività commerciali di Pieve Torina. Un modo semplice e divertente per contribuire all’economia del territorio” spiega il sindaco. “Con la tombola, grazie alla televisione, entreremo nelle case dei marchigiani per trascorrere insieme un pomeriggio di festa ma anche mantenere alta l’attenzione su una comunità devastata dal sisma”.

La “Supertombola” sarà trasmessa in diretta tv sul canale 12 di ÈTV Marche a partire dalle 17. A condurre il gioco sarà Marco Moscatelli. Al suo fianco, oltre al sindaco, altri ospiti a sorpresa. “Quest’anno daremo la possibilità di partecipare alla tombola a telespettatori dell’intera regione, quelli che per primi chiameranno in diretta, prima dell’estrazione, al numero 331.8325090. A questi invieremo via whatsapp alcune cartelle per giocare”. Dopo la tombola Lando e Dino saranno protagonisti di uno spettacolo live ad ingresso libero (secondo le vigenti norme anticovid) che si terrà al Palazzetto dello sport con inizio alle ore 18.30.

“Abbiamo pensato questo format tv in piena pandemia cercando di offrire alla nostra comunità un servizio che consentisse di vivere una tradizione di Natale come la tombola in assoluta tranquillità. D’altra parte, sarà anche un’occasione per mantenere viva l’attenzione e riflettere sullo stato della ricostruzione a Pieve Torina e sull’intero territorio colpito dal sisma”.