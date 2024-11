Pesaro Urbino, dal 23 novembre ‘Il Natale che non ti aspetti’

Torna la magia del Natale con oltre 40 giorni di spettacoli e divertimento per tutta la famiglia nei suggestivi Borghi della provincia di Pesaro Urbino

PESARO – Un viaggio incantato tra luci scintillanti, mercatini tradizionali e intrattenimenti mozzafiato: Il Natale che non ti aspetti dà il via a oltre un mese di pura magia natalizia, pronta a conquistare grandi e piccini, nella provincia di Pesaro Urbino.

Oltre 40 giorni di emozioni, dal 23 novembre 2024 al 6 gennaio 2025, con spettacoli e divertimento per tutta la famiglia e la magia del Natale che prende vita in ogni borgo, accogliendo cittadini e visitatori da ogni dove.

La manifestazione, organizzata dall’Unione delle Pro Loco di Pesaro Urbino, in collaborazione con le pro loco del territorio, è supportata da Regione Marche e dalla Provincia di Pesaro Urbino, e coinvolge 23 Comuni e 26 pro loco, ognuna con programmi unici e ricchi di attrattiva.

Dichiarazioni

Durante la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa, che si è tenuta ieri nella sede di Confcommercio Marche Nord a Pesaro, è intervenuta la vice direttrice di Confcommercio Agnese Trufelli: “Il Natale che non ti aspetti, uno degli eventi più attesi dell’anno, un brand ormai riconoscibile, racconta una storia d’amore tra i volontari che animano le pro loco e la loro cittadina o borgo che sia, al quale dedicano il proprio tempo personale; l’evento è una storia d’amore tra i commercianti, le imprese e il territorio che si auto-sostengono in uno scambio virtuoso. E’ una scommessa e Confcommercio e le imprese sono orgogliose di collaborare con Unpli Pesaro Urbino, puntando sulla qualità e sulla bellezza del territorio.”

Alla conferenza stampa, in rappresentanza della Regione Marche, è intervenuto l’assessore regionale Francesco Baldelli: “Oggi celebriamo la qualità e l’eccellenza de Il Natale che non ti aspetti, evento che ci permette di far diventare le Marche la capitale della destagionalizzazione turistica. Le Marche non sono solo belle spiagge da godere in estate: l’eccellenza del nostro territorio sta proprio nel promuovere il turismo tutto l’anno, grazie all’intraprendenza delle pro loco. La nostra regione ha avuto da gennaio a settembre 2024 un +14% di presenze di turisti stranieri, flusso che verrà alimentato ulteriormente dall’arrivo degli spagnoli che con i voli da e per Barcellona raggiungeranno le nostre località. I grandi risultati si ottengono tutti insieme e testimoniano la vicinanza della Giunta regionale al territorio.”

Infine, l’intervento del presidente provinciale dell’Unpli Matteo Martinelli: “La nuova edizione de Il Natale che non ti aspetti celebra l’amore verso le città, i piccoli centri e i borghi con eventi di qualità, realizzati in armonia con le istituzioni e le strutture ricettive, la ristorazione e il commercio, che durante l’evento beneficiano di un flusso turistico importante. Nell’immagine principale dell’evento abbiamo voluto manifestare l’esistenza di un contenitore (la palla di neve ndr) che racchiude tutte le pro loco e che, nello stesso , è in movimento, come lo sono i volontari grazie ai quali gli eventi vengono realizzati. Da qui l’idea di una Christmas card per raccogliere i timbrini di ogni pro loco del territorio e visitare ogni evento. A chi riuscirà nell’impresa di raggiungere tutte le 26 pro loco della rete verrà dato un riconoscimento”.

Eventi

Fra i principali eventi pronti a partire da questo weekend, i celebri mercatini di Natale di Candele a Candelara che prende il via proprio sabato 23 novembre con un appuntamento ormai divenuto imperdibile: si spengono le luci artificiali e il borgo si illumina di migliaia di fiammelle, creando uno spettacolo unico, accompagnato da artigianato locale, momenti di intrattenimento e laboratori per bambini.

Anche a Mombaroccio gli eventi prenderanno il via dal 23 novembre con la magica nevicata che regala uno spettacolo suggestivo con luci e musiche, mentre i bambini potranno visitare la casa di Babbo Natale e partecipare a laboratori didattici.

Sempre nello stesso fine settimana, Serrungarina è pronta ad accogliere i visitatori (domenica 24 novembre) con i suoi affascinanti Mercatini di Natale che avvolgeranno l’intera cittadina in un’atmosfera davvero magica.

Simile incanto si vivrà dalle settimane successive a Fossombrone, la “Città degli Elfi”, dove l’atmosfera sarà arricchita da migliaia di luci e lanterne che adornano Corso Garibaldi. A Mondolfo, il Natale diventerà una festa: musica itinerante, concerti, la sfrenata corsa dei biroccini animeranno il borgo, creando un clima caloroso e coinvolgente. A Fermignano il Natale sarà più dolce col re della tavola natalizia, sua maestà il panettone. A Fano, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, nella splendida cornice del Pincio, il trenino per le vie del centro e l’igloo di Babbo Natale si animeranno per tutti i visitatori.

Il Natale che non ti aspetti non è solo una festa, ma rappresenta anche un’esperienza sensoriale e culturale, grazie a mostre, concerti e ai tanti presepi allestiti nei borghi, come quello vivente di Piobbico, che affascina per la cura dei dettagli e le scenografie d’epoca o per quelli storici e dettagliati di Urbino, collocati nella tradizionale “Via dei presepi”.

E poi ancora le tante iniziative di Pergola, Sant’Ippolito, Cagli e Smirra di Cagli, Montecchio e Talacchio, Canavaccio, Montemaggiore al Metauro, Sassocorvaro, Urbania, Montelabbate, San Costanzo e Stacciola, Montefelcino, Barchi, Monteciccardo, San Lorenzo in Campo, Cartoceto e Gradara.

In un periodo di grande magia, Il Natale che non ti aspetti rappresenta un’occasione unica per esplorare le tradizioni marchigiane, offrendo esperienze autentiche, sapori tipici e attività che lasciano spazio alla fantasia e alla meraviglia che solo il momento più bello dell’anno sa regalare.

Quest’anno, inoltre, due iniziative coinvolgeranno i partecipanti agli eventi e il pubblico da casa: il premio alla Natività (o al villaggio natalizio) più bella e originale (scattando una foto e inviandola a info@ilnatalechenontiaspetti.it) e, come detto, la Christmas card “raccogli timbri” in cui collezionare i “bolli” unici per ogni pro loco, con i quali diventare i fedelissimi del Natale che non ti aspetti, vivendo dal vivo gli eventi di ogni pro loco. L’8 gennaio 2025 il visitatore più fedele riceverà un riconoscimento dall’Unpli Pesaro Urbino.

Il programma completo degli eventi è sul sito www.ilnatalechenontiaspetti.it e, sempre sul sito, sono presenti i regolamenti dei due contest e la tessera da scaricare e stampare, mentre sulle pagine Facebook e Instagram sarà possibile conoscere i dettagli di tutte le iniziative.