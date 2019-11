Pesaro, Storia sociale della bicicletta di Stefano Pivato: la presentazione

Il 20 novembre nella sala conferenze di Confindustria Marche Nord

PESARO – Per la serie “Pesaro Storie”, mercoledì 20 novembre 2019 alle ore 17,30 nella sala conferenze di Confindustria Marche Nord ,in via Cattaneo, 34,a Pesaro, la Società pesarese di studi storici presenta, in collaborazione con l’Ente Olivieri-Biblioteca e Musei Oliveriani, Storia sociale della bicicletta (il Mulino 2019, pp. 280) di Stefano Pivato.

L’Autore conversa con Gianfranco Bertini.

Indispensabile nella vita contemporanea, strumento di svago e di lavoro, simbolo di libertà: la bicicletta ha 150 anni e non li dimostra. Ci ha accompagnato dentro la prima modernità industriale, ha cambiato lo stile di vita di uomini e donne in una marcia vincente, ma non priva di ostacoli: ai suoi inizi parve infatti un attentato alla pudicizia femminile, una minaccia alla dignità dei sacerdoti (molti vescovi tentarono di proibirne l’utilizzo), persino un incentivo alla criminalità, in una sequela di dibattiti accaniti quanto grotteschi.

Una storia che attraversa dunque tutte le vicende del Novecento, dalle guerre alla Resistenza e alla Ricostruzione, quando si è incarnata nei trionfi di Fausto Coppi, Gino Bartali e Fiorenzo Moser, per giungere a oggi, quando la bicicletta pare il simbolo di una nuova sensibilità ambientalista.

Stefano Pivato è ordinario di Storia contemporanea all’Università di Urbino, di cui è stato rettore. Tra le pubblicazioni più recenti: I comunisti mangiano i bambini. Storia di una leggenda (2013); Favole e politica. Pinocchio, Cappuccetto rosso e la Guerra fredda (2015); I comunisti sulla luna. L’ultimo mito della rivoluzione russa (2017, con Marco Pivato); Sia lodato Bartali. Il mito di un eroe del Novecento.(2018).

Franco Bertini, in gioventù apprezzato e popolare giocatore di pallacanestro (e in quanto tale nel 2012 incluso nella Italia Basket Hall of Fame, il massimo riconoscimento conferito dalla Federazione Italiana Pallacanestro), è oggi una firma autorevole della redazione di Pesaro de “Il Resto del Carlino”.

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti