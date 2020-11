Pesaro, senso unico pedonale in centro storico: il commento del sindaco

Ricci: «L’esperimento è andato abbastanza bene»

PESARO – «L’esperimento ha dato buoni risultati». Così Matteo Ricci, sul senso unico pedonale in Centro Storico: «Con l’aiuto di un meteo non ottimale per uscire – continua il sindaco -, abbiamo avuto flussi più regolari e meno assembramenti. Le persone in maniera diligente hanno seguito le indicazioni del senso di marcia e hanno indossato la mascherina. Ci sono stati assembramenti davanti ad alcuni locali, dove la Polizia Locale e la Questura hanno cercato di gestire la situazione».

Domani le Marche passeranno da zona gialla ad arancione, «Solo i negozi saranno aperti, gli assembramenti si ridurranno di conseguenza». Il ringraziamento alle Forza dell’Ordine, «Per i controlli e ai cittadini responsabili per la collaborazione. Non è semplice trovare un punto di equilibrio nelle scelte tra emergenza sanitaria ed economica».

Un appello infine a collaborare a tutti coloro che ancora sottovalutano la situazione. «Se saremo rispettosi tra 15 giorni avremo meno malati, meno ricoveri e morti e torneremo in zona gialla. Altrimenti andremo in zona rossa, mi raccomando».