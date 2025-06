Pesaro, rimossa l’isola schermata di via Borgomozzo

Conti: «Un’azione di decoro pubblico, igiene e sicurezza urbana, che fa seguito alle segnalazioni arrivate da parte dei cittadini»

PESARO – È stata smantellata l’isola schermata di via Borgomozzo, in centro storico. «Un’azione di decoro pubblico, igiene e sicurezza urbana che fa seguito alle numerose segnalazioni arrivate da parte dei cittadini al Comune di Pesaro, Marche Multiservizio e Polizia Locale», ha spiegato l’assessora alla Sostenibilità Maria Rosa Conti, che oggi ha seguito i lavori di rimozione insieme alla presidente della Commissione Decoro Evelina Anniballi, alla presidente del Quartiere 1 Luigina Barnabeo e alla consigliera di Marche Multiservizi Giovanna Cappellini. «Un’iniziativa che mira anche a migliorare la gestione dei rifiuti, rendendo la città più accogliente per residenti, attività commerciali e visitatori».

«L’isola schermata era stata istallata qualche anno fa, ma da diversi mesi veniva utilizzata in modo non appropriato rendendo l’area sporca e poco igienica». L’assessora ha poi ricordato che per la raccolta dei rifiuti, dallo scorso anno in centro storico (ztl), sono presenti 23 ‘cassonetti intelligenti’ (isole ecologiche informatizzate) a cui hanno accesso circa 4.000 utenze, tra domestiche e non domestiche, attraverso la carta smeraldo, con l’obiettivo di aumentare la separazione dei rifiuti e recuperare quantità sempre maggiori di materiali riciclabili, che sono risorse preziose per l’ambiente.

Come spiega l’assessora Conti «In accordo con il Quartiere, i residenti, le attività commerciali del centro storico e il supporto di arche Multiservizi, stiamo monitorando altre situazioni in centro storico e abbiamo già individuato alcune aree, dove interverremo al più presto per risolvere i problemi di decoro pubblico e sicurezza».