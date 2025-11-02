Pesaro, pulizia delle caditoie a Cattabrighe e Vismara

Proseguono gli interventi di pulizia delle caditoie a Pesaro: da oggi al 7 novembre Marche Multiservizi interverrà a Cattabrighe e Vismara

PESARO – Continua la pulizia delle caditoie su suolo pubblico della città. In questa settimana, da oggi, lunedì 3 a venerdì 7 novembre, Marche Multiservizi interverrà, al mattino, a Cattabrighe e Vismara.

Il calendario degli interventi che interesserà 250 caditoie prevede:

3/11 via Santa Maria delle Fabbrecce

4/11 via Velino, via Basento

5/11 via Burano, via Taro, via Cismon, via Volga

6/11 via Senna, via Cesano, via Ofanto, via Tronto, via Esino, via Tevere

7/11 via Cecina, via Marecchia, via Volturno, strada dell’Acquabona, strada di Valserpe

Il turno di pulizia verrà svolto dalle 6.30 alle 12, l’orario potrà subire variazioni per motivi legati al traffico.

Per agevolare la pulizia, sono previsti dei divieti di sosta (e rimozione dei mezzi) nelle vie interessate, indicate tramite segnaletica posizionata almeno 48 ore prima dell’intervento. Invitiamo i residenti ad usare senso civico e rispettare i divieti, al fine di poter agevolare il lavoro degli operatori.

Oltre alla pulizia delle caditoie verranno eseguiti sopralluoghi specifici da parte di Marche Multiservizi, finalizzati all’attivazione del servizio di spazzamento stradale per rimuovere eventuali residui. L’accordo con l’azienda prevede anche che vengano segnalate le parti “più critiche” della città. Non solo di caditoie, ma anche le tubature che spesso sono ostruite a causa di corpi estranei come gli scarti dei lavori di muratura delle abitazioni (calcinacci) o la spazzatura legata ai cittadini che spazzano la strada.