Pesaro, pulizia delle caditoie a Montegranaro-Muraglia

Proseguono gli interventi di pulizia delle caditoie a Pesaro: ecco il calendario degli interventi dal 29 giugno al 3 luglio

PESARO – Continua la pulizia delle caditoie su suolo pubblico della città di Pesaro. Nella settimana da lunedì 29 giugno a venerdì 3 luglio Marche Multiservizi in accordo con il Comune di Pesaro, interverrà al mattino dalle ore 6.30 alle 12 in diverse via di Montegranaro e Muraglia, nel Quartiere 7.

Il calendario degli interventi che interesserà circa 250 caditoie prevede:

lunedì 29 giugno – via John F. Kennedy;

martedì 30 giugno – via Aleardo Aleardi, via Domenico Paoli, via Abraham Lincoln;

mercoledì 1 luglio – via Gandhi, via Martin Luther King;

giovedì 2 luglio – strada di Montegranaro, via Antonio Mazzoli, via Giovanni Schiaparelli, via Giacomo Asiari;

venerdì 3 luglio – via Filippo Frattini, via Lazzaro Spallanzani, via Paolo Mantegazza, via Amedeo Avogadro.

L’orario delle operazioni potrà subire variazioni per motivi legati al traffico. Per agevolare la pulizia, sono previsti dei divieti di sosta (e rimozione dei mezzi) nelle vie interessate, indicate tramite segnaletica posizionata almeno 48 ore prima dell’intervento. Si invitano i residenti a usare senso civico e a rispettare i divieti, per agevolare il lavoro degli operatori.

Oltre alla pulizia delle caditoie verranno eseguiti sopralluoghi specifici da parte di Marche Multiservizi, finalizzati all’attivazione del servizio di spazzamento stradale per rimuovere eventuali residui. L’accordo con l’azienda prevede anche che vengano segnalate le parti “più critiche” della città. Non solo di caditoie, ma anche le tubature che spesso sono ostruite a causa di corpi estranei come gli scarti dei lavori di muratura delle abitazioni (calcinacci) o la spazzatura legata ai cittadini che spazzano la strada.