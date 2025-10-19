Pesaro, pulizia delle caditoie a Villa Fastiggi dal 20 al 24 ottobre

PESARO – Continua la pulizia delle caditoie sul suolo pubblico della città di Pesaro. Da lunedì 20 a venerdì 24 ottobre, Marche Multiservizi interverrà, al mattino, a Villa Fastiggi (Q4).Il calendario degli interventi che interesserà 240 caditoie:

lunedì 20 ottobre – via Don Luigi Sturzo, via Manfredo Fanti;

martedì 21 ottobre – via Giambattista Jonni, via Virginia Guazzugli, via dell’Unità;

mercoledì 22 ottobre – via Lorenzo Valerio, via Luigi Tanari, via Giuditta Levato, via Maria Margotti, via Ferruccio Parri;

giovedì 23 ottobre – via Corrado Lorenzetti;

venerdì 24 ottobre – via Gilberto Parlotti.

Il turno di pulizia verrà svolto dalle 6.30 alle 12, l’orario potrà subire variazioni per motivi legati al traffico.

Per agevolare la pulizia, sono previsti dei divieti di sosta (e rimozione dei mezzi) nelle vie interessate, indicate tramite segnaletica posizionata almeno 48 ore prima dell’intervento. Invitiamo i residenti ad usare senso civico e rispettare i divieti, al fine di poter agevolare il lavoro degli operatori.

Oltre alla pulizia delle caditoie verranno eseguiti sopralluoghi specifici da parte di Marche Multiservizi, finalizzati all’attivazione del servizio di spazzamento stradale per rimuovere eventuali residui. L’accordo con l’azienda prevede anche che vengano segnalate le parti “più critiche” della città. Non solo di caditoie, ma anche le tubature che spesso sono ostruite a causa di corpi estranei come gli scarti dei lavori di muratura delle abitazioni (calcinacci) o la spazzatura legata ai cittadini che spazzano la strada.