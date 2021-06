Pesaro, percorso della cultura ebraica: da oggi la riapertura estiva

Si potranno visitare fino a settembre la sinagoga tutti i giovedì (dal 3 giugno 2021) e il cimitero ebraico sul San Bartolo (dal 17 giugno)

PESARO – Con il mese di giugno, riapre al pubblico il percorso cittadino della cultura ebraica composto dalla Sinagoga e dal Cimitero Ebraico visitabili il giovedì pomeriggio; due affascinanti ‘luoghi’ che testimoniano ancora oggi le tracce di un popolo che scelse Pesaro come propria sede contribuendo a definirne l’identità culturale, civile ed economica.

Se nel resto dell’anno entra a pieno diritto nel ‘pacchetto culturale’ della Stradomenica, d’estate la sinagoga di via delle Scuole si visita ogni giovedì dalle 17 alle 20; l’apertura – attiva fino a tutto settembre – è promossa dall’Assessorato alla Bellezza del Comune e Sistema Museo in collaborazione con la Delegazione di Pesaro e Urbino del FAI Fondo per l’Ambiente Italiano, partner ormai ‘istituzionale’ dell’Amministrazione nella valorizzazione della sinagoga. Nel rispetto delle normative in corso per la situazione sanitaria, l’ingresso è consentito ad un massimo 10 persone per volta.

Da giovedì 17 giugno e fino a tutto settembre, il Cimitero Ebraico (strada panoramica San Bartolo c/o n. 161), è visitabile dalle 17 alle 19; dalle 18 è presente una guida messa a disposizione dall’Ente Parco Naturale San Bartolo nell’ottica di un percorso di qualificazione culturale del parco sempre più connotante per una realtà unica nelle Marche e non solo. Adagiato sulle pendici del colle San Bartolo, fino a metà novecento lo spazio del cimitero appariva come una scoscesa pendice campestre con rade alberature; il recupero del 2002 ad opera della Fondazione Scavolini ne ha reso possibile la fruizione. Fra l’intrico di rovi affiorano più di 100 monumenti funerari realizzati con pietre locali, soprattutto calcare di Piobbico e poi arenarie e marmi.

In entrambi i luoghi, l’ingresso è libero e gratuito.

info Sinagoga 0721 387541, Cimitero 348 7751596 www.comune.pesaro.pu.it