Pesaro, “Nati per la Musica”: dal 2 ottobre ripartono le attività

Tornano le attività dell’associazione “Il Giardino delle Voci” che rientrano nel progetto nazionale “Nati per la Musica”.Presentato in conferenza il calendario di iniziative che promuovono il canto corale tra i più piccoli

PESARO – Sabato 2 e domenica 3 ottobre 2021 riparte “La musica aiuta i bambini a crescere!”, il calendario di iniziative per diffondere a Pesaro il progetto nazionale “Nati per la Musica” e il canto corale tra i bambini; l’attività è promossa dall’Associazione “Il Giardino delle Voci” in collaborazione con gli assessorati alla Bellezza, Crescita e Solidarietà del Comune di Pesaro e la Provincia di Pesaro e Urbino, con il patrocinio del Consiglio Regionale delle Marche.

Alla conferenza stampa di presentazione del 27 settembre, erano presenti: per il Comune, Daniele Vimini vicesindaco e assessore alla Bellezza, Giuliana Ceccarelli assessore alla Gentilezza e alla Crescita, Sara Mengucci assessore alla Solidarietà; per l’associazione ‘Il Giardino delle Voci’, la presidente Cinzia Evangelisti, il M° Aldo Cicconofri direttore artistico e musicale; Marzia Mancini, musicoterapeuta esperta di ‘Nati per la Musica’ e membro del coordinamento NpM per il Comune di Rimini.

Le attività si svolgeranno a Casa “La Gaida” in strada Carloni, 12. Ecco il programma del 2 e 3 ottobre.

Sabato 2 ottobre dalle 15.30, parte “SemiSonori”, un primo ciclo di laboratori rivolto ai piccolissimi e genitori, per scoprire e sperimentare la musica in famiglia. I laboratori si svolgeranno anche sabato 9 e 23 ottobre. Guidati da Elena Solai, musicista specializzata in educazione musicale in età precoce, i partecipanti iniziano un percorso di avvicinamento e scoperta della musica e dei suoni, attraverso giochi ritmici e vocali, ascolti musicali, danze, canzoni e filastrocche da riproporre anche a casa. I bambini sono divisi per fascia d’età (0-18m/18m-3a/4-6a). Posti limitati, iscrizioni entro il 30 settembre, costo a famiglia: iscrizione 10 euro + 30 euro (per l’intero ciclo); info 346 1110422, info@ilgiardinodellevoci.it. In caso di richieste elevate potrà essere attivato un secondo ciclo di laboratori.

Il pomeriggio di domenica 3 ottobre – dalle 15 alle 19 – sarà invece interamente dedicato ai bambini più grandi e alla musica d’insieme. A dirigere e coordinare le attività sarà il M° Aldo Cicconofri, direttore artistico e musicale de Il Giardino delle Voci, già docente e direttore del Coro di Voci Bianche presso il Conservatorio Rossini, coadiuvato da Silvia Moretti (insegnante di propedeutica al coro presso Il Giardino delle Voci) e Carmen Cicconofri (direttrice del Coro “Coristi a Priori” di Perugia). Divisi per fascia d’età (5-7 anni/8-10 anni/11-13 anni), i piccoli potranno partecipare ai laboratori di canto corale e propedeutica al coro che si alterneranno, per sperimentare la propria innata musicalità e iniziare a conoscere e modulare meglio la propria voce in armonia con le altre. Ingresso gratuito, posti limitati, iscrizioni entro il primo ottobre; info: 371 4249125, info@ilgiardinodellevoci.it.

Daniele Vimini, vicesindaco e assessore alla Bellezza del Comune di Pesaro, ha aperto la conferenza: ‘siamo felici della riprese della attività del Giardino delle Voci e in particolar modo del fatto che torni a Pesaro il progetto nazionale Nati per la Musica. Proprio dall’associazione Il Giardino delle Voci – già presente e attiva in città con le sue azioni – era nato lo spunto di creare una rete di soggetti legati a Nati per la musica, anche con una giornata molto ben riuscita alla Biblioteca San Giovanni ma poi il Covid ha bloccato tutto. Ora si riparte e la buona notizia è che c’è anche un nuovo luogo privato come sede per far ripartire il lavoro su Nati per la Musica. E in vista dell’allentamento delle restrizioni per lo spettacolo dal vivo che stiamo aspettando a breve, penso che un altro bel messaggio è il fatto di ripartire proprio con le attività di un coro giovanile, un dato significativo perché i cori sono stati le realtà più penalizzate e che hanno sofferto di più. Far ripartire Nati per la Musica proprio da qui è una magnifica sfida. Grazie quindi al Giardino delle Voci e al suo lavoro.

Così Giuliana Ceccarelli assessore alla Crescita: ‘come persona di scuola mi sento di sottolineare del progetto che presentiamo oggi, l’amore per la musica ma soprattutto l’aspetto della coralità; i nostri bambini hanno bisogno di riscoprire attraverso la coralità della musica la coralità del vivere insieme e quindi di assaporare la bellezza di fare arte insieme. Credo sia uno degli aspetti su cui nelle scuole si punta molto ma su cui bisogna continuare a investire perché una società individualista ci porta lontano dal concetto di umanità e comunità. La musica attraverso il coro diventa strumento importante su cui puntare come Amministrazione.’

Sara Mengucci, assessore alla Solidarietà, ringrazia ‘per questa belle opportunità che viene data alle famiglie con bambini di Pesaro e soprattutto per la possibilità di far conoscere la musica anche ai piccolissimi di pochi mesi. Promuovere la musica attraverso l’aspetto corale e la parte ludica e creativa è un modo efficace per far appassionare fin da piccoli. Fra l’altro, la ripresa di queste attività ci dà il segnale, molto atteso, di un avvicinamento graduale alla normalità. Ringrazio Il Giardino delle Voci perché credo che l’idea sia innovativa e un modo importante per fare rete attraverso la musica. Concludo sottolineando come questo progetto sia uno delle occasioni – sempre più frequenti – in cui i tre assessorati della Bellezza, Crescita e Solidarietà hanno creato un’azione trasversale perché crediamo che l’aspetto culturale, educativo e sociale sempre di più devono essere interconnessi.’

Anche Micaela Vitri in rappresentanza della presidenza del Consiglio regionale afferma che: ‘A Pesaro grazie all’associazione Il Giardino delle voci, viene offerta alle famiglie un’importante opportunità perché permetterà persino ai neonati, e ai bambini di ogni età, di approcciarsi alla musica con laboratori educativi e divertenti. Per questo mi fa piacere che come presidenza del Consiglio regionale si sia patrocinata l’iniziativa, organizzata a Pesaro nell’ambito del progetto nazionale “Nati per la musica’. I miei complimenti vanno al direttore artistico e musicale della associazione Aldo Cicconofri, alla presidente Cinzia Evangelisti, ma anche a docenti e a tutto il team che rende possibile offrire ai nostri piccoli cittadini e ai genitori quattro appuntamenti di grande valore artistico, didattico e direi anche sociale. ‘

Così il presidente della Provincia Giuseppe Paolini: “La Provincia di Pesaro e Urbino patrocina da tempo questo progetto, riconoscendone la valenza formativa e l’innovativo approccio, che coinvolge i bambini fin dalla più tenera età. Sono certo che la rete locale che si sta costituendo tra istituzioni e associazioni per l’attuazione del progetto nazionale ‘Nati per la Musica’ porterà buoni frutti”.

Tutte le iniziative si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione COVID.

Nati per la Musica

Progetto per la diffusione della musica da 0 a 6 anni avviato nel 2005 su ispirazione di ‘Nati per leggere’, ‘Nati per la Musica’ parte dall’assunto che le buone pratiche musicali aiutano i bambini a crescere meglio; per questo si propone di sensibilizzare la comunità educante (genitori, educatori, pediatri, musicisti, bibliotecari, e in generale chiunque si trovi a contatto con il mondo della prima infanzia) per far vivere al bambino esperienze musicali di qualità sia a casa, già durante la gravidanza, che a scuola. Promosso dall’Associazione Culturale Pediatri e dal Centro per la Salute del Bambino, il programma è attivo su tutto il territorio italiano grazie alle reti regionali di operatori che coordinano iniziative per piccoli in età prescolare e le loro famiglie.

Il Giardino delle Voci

L’Associazione “Il Giardino delle Voci APS” nasce dall’iniziativa di un gruppo di genitori con l’obiettivo di far vivere ai bambini un’esperienza significativa di crescita nella musica d’insieme, in particolare nel coro. Dal 2016 organizza percorsi di canto corale per bambini e ragazzi, partecipa con il Ginger Chorus, a spettacoli e concerti nell’ambito di eventi e festival, organizza laboratori musicali nelle scuole e dal 2020 promuove il Programma ‘Nati per la Musica’ nel Comune di Pesaro. Le attività annuali del coro e della propedeutica si svolgono nei locali della Parrocchia di Loreto.

info 346 1110422 info@ilgiardinodellevoci.it, www.ilgiardinodellevoci.it