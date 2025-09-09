Pesaro, Miss Grand Marche 2025: vince Aurora Bruni

PESARO – Si è concluso con successo anche per il 2025 l’appuntamento tanto atteso la Finale Regionale Marche del Concorso Internazionale più gettonato al mondo da cinque anni Miss Grand International Italy, location da Favola Villa Torraccia a Pesaro che ha accolto l’evento.

L’agente Regionale Marche Francesca Guidi anche organizzatrice dell’evento e conduttrice è fiera di valorizzare la Regione attraverso le bellezze Marchigiane a un concorso così importante, e dare l’opportunità alle Finaliste Nazionali di andare in Finale Nazionale serata di gala il 14 settembre a Cinecitta ‘ World Roma. Si ringrazia il patron Nazionale Giuseppe Puzio, perché chi vincerà il Nazionale rappresenterà l’Italia al mondiale a ottobre in Thailandia.

Vince Miss Grand Marche 2025 la bellezza statuaria pura e raffinata di Aurora Bruni quasi diciottenne studentessa nel ramo turistico, seconda classificata Rossella Fiorani Pesarese influencer, terza classificata Martina Tonini Studentessa universitaria di Fabriano fascia Crisci Group, per le Mascotte si aggiudica la fascia più ambita Greta Madeddu quindici anni di Pesaro studentessa al Liceo artistico con il sogno nel cassetto di diventare stilista, seconda classificata Giorgia Manzini, terza classificata Jennifer Antoci, quarta classificata Elisabetta Colapietra.

Un ringraziamento speciale per i premi messi in palio da Gioielleria Petroni, Attualviaggi, Estetica Armonia, Fiorista Latini, Alice abbigliamento e accessori, Emanuele Gambini orafo, Tricosystem.

Una sfilata fantastica ha visto protagonista le shoes di Sanitaria del Porto Pesaro, l’uscita di Vendôme Fano con le Luxury Bags e gli accessori glamour, la creatività la passione dell’arte stilistica di Penelope Arte moda Pamsartoria in collaborazione con le allieve dei corsi, ed in chiusura una dolce e femminile passerella un’esplosione di luminosità negli outfit preziosi e tessuti ricamati di Stefania Spose e Florence Mode.

A dare un senso di bellezza parlando di sociale la presenza della madrina dell’evento Giorgia Righi mental coach e psicologa protagonista del film “Ancora volano le farfalle “ tratto dalla sua storia vera di vita, ha coinvolto il pubblico con le sue parole di forza e coraggio ma anche nell’aiutare le fasce più fragili a superare le difficoltà,un messaggio di amore per la vita e soprattutto di rispetto, accompagnata dall’ospite l’attore Pesarese Massimo Fradelloni ci hanno parlato del bellissimo rapporto nato tra loro durante le riprese del film e dei loro progetti.

Ci ha onorati della sua presenza per questo lo ringrazio per aver accettato l’invito l’ On. Antonio Baldelli e le sue parole rivolte all’importanza di questi eventi nel valorizzare la promozione del territorio anche attraverso la bellezza femminile.

La giuria ha avuto un compito molto arduo nel decretare la classifica capitanata dal presidente Ivan Cottini primo ballerino al mondo malato di S.M ,insieme ad altri nove componenti Emanuele Gambini campione di sport, Alice Severi commerciante, Alessia Spadoni commerciante, Nicoletta Tagliabracci conduttrice di Rossini TV, Irene Uguccioni professionista, Roberto Siepi Produttore Cinematografico Moviestart Production, Giacomo Carbonari commerciante, Alessio Zaffini Per il Resto del Carlino, Dott. Marcello Garozzo medico estetico.

L’incantevole voce di Claudia Elia sedicenne cantante emergente nelle tre interpretazioni canore ha emozionato il pubblico in sala.

Si ringrazia il team per Make-up e Parrucchieri Specchio Delle Mie Brame di Pesaro in collaborazione con Estetica Armonia e Anastasia Bruni make-up artist che hanno curato nei minimi particolari le Miss in concorso.

La bellezza nei fiori variopinti lungo il tappeto rosso per la scenografia di Flowers Art artificial molto suggestiva , un grazie per l’esposizione dell’opera d’arte dell’artista Mara Pianosi dedicata a tutte le Donne del mondo un omaggio a questo concorso Internazionale.

Un grazie immenso al team in primis la coach e assistente Vanessa Remorino, i due fotografi ufficiali Luigi Stella & Gio’ ,il mitico videomaker Jacopo Nanni Bartolucci e i due cavalieri per una sera Simone e Marco.

Un omaggio con un brindisi di vino Rose’ alle Finaliste Nazionali con la cantina vitivinicola Selvagrossa .

Si ringrazia inoltre:

L.G. di Luca Guidi/ Pergolesi living&outdoor/ Fanluce /Pesaro Ispezioni e Manutenzi/ Rossini TV/ Creazioni Monica Bomboniere.