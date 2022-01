Pesaro, lavori in via Fratti: dal 12 gennaio modifiche alla viabilità

Le indicazioni varieranno a seconda dello stato di avanzamento degli interventi, che si concluderanno entro un mese

PESARO – A partire da mercoledì 12 gennaio 2022, per circa un mese, i lavori di rifacimento alla rete dei sottoservizi di Marche Multiservizi, interesseranno l’area dell’intersezione a rotatoria tra via Fratti, Giolitti, Belgioioso e Trometta. Per garantire lo svolgimento degli interventi, sono previste alcune deviazioni dei flussi di traffico che varieranno in base allo stato di avanzamento dei lavori.

In particolare, nella prima fase delle operazioni (che fino ad oggi hanno interessato solo via Fratti), i veicoli provenienti da via Flaminia saranno deviati in corrispondenza di via Madonna di Loreto, per cui è consigliabile utilizzare direttamente l’interquartieri per raggiungere la parte nord ovest della città.

I veicoli provenienti da via Giolitti potranno proseguire solo svoltando a destra in via Trometta, mentre nella seconda fase saranno deviati all’altezza di via Pantano. Anche in questo caso, per raggiungere il Quartiere 7 “Montegranaro-Muraglia” è consigliabile raggiungere via Flaminia svoltando prima in via Lanza (per raggiungere via Belgioioso prima e via Mirabelli poi), oppure transitare in via Pantano e proseguire in via Madonna di Loreto o via Carloni.

Anche i veicoli in transito su via Trometta e via Belgioioso saranno deviati prima della rotatoria.

L’invito è quello di scegliere percorsi alternativi a seconda della destinazione e prestare la massima attenzione alla segnaletica di deviazione che varierà in base allo stato di avanzamento dei lavori.