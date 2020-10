Pesaro, fornitura gratuita di libri di testo per studenti: ecco come ottenerla

Le domande vanno presentate entro il 18 novembre 2020 tramite il modulo disponibile online nel sito del Comune, allo sportello Informa & Servizi e nelle segreterie delle scuole

PESARO – A partire da ieri è possibile presentare la richiesta per ottenere la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021. Il Comune di Pesaro, in attuazione della delibera della Regione Marche, ha approvato il bando per l’erogazione dei contributi destinati agli studenti della scuola secondaria di primo grado e secondo grado residenti nel Comune di Pesaro, il cui indicatore di situazione economica equivalente (l’ISEE calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi 2020, periodo d’imposta 2019) non sia superiore a 10.632,94€.

Per fare richiesta è necessario compilare il modulo disponibile all’interno del sito www.comune.pesaro.pu.it, nelle segreterie delle scuole e allo sportello Informa & Servizi del Comune, in largo Mamiani 11.

La domanda, che dovrà essere presentata entro il 18 novembre 2020, può essere presentata:

– inviando una e-mail all’indirizzo protocollo@comune.pesaro.pu.it e allegato il documento di identità;

– inviando la richiesta via PEC all’indirizzo comune.pesaro@emarche.it;

– presentando la richiesta personalmente al Servizio Politiche Educative in via Mameli n. 9 il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 11.00, il martedì e il giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00, previo appuntamento telefonico da concordare ai numeri 0721.387411-534.

– presentando la domanda personalmente allo Sportello Informa e Servizi dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 previo appuntamento telefonico al numero 0721.387219 o tramite Whatsapp 333.6180142.

È possibile la compilazione assistita negli uffici del Servizio Politiche Educative in via Mameli n. 9, previo appuntamento telefonico al numero 0721.387411-534.

Saranno accolte le istanze prodotte dai titolari di potestà genitoriale, residenti nel Comune di Pesaro sia per gli alunni frequentanti gli istituti ricadenti nello stesso territorio comunale o in comuni vicini, sia per quelli frequentanti istituti scolastici in regioni limitrofe alle Marche.

Ulteriori informazioni ai numeri 0721.387411-534.

Per il calcolo dell’ISEE i richiedenti possono rivolgersi ai CAF autorizzati, che provvederanno gratuitamente al rilascio della relativa attestazione.