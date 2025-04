Pesaro, Stagione Ente Concerti: chiusura con Alessandro Taverna

Mercoledì 30 aprile chiusura affidata al pianoforte di Alessandro Taverna con un programma dedicato alla tradizione viennese, impreziosito dall’esecuzione di Sul bel Danubio blu di J. Strauss

PESARO – Mercoledì 30 aprile (ore 21) il concerto conclusivo della 65a Stagione dell’Ente Concerti di Pesaro è affidato al recital pianistico di Alessandro Taverna, artista affermato a livello internazionale grazie a una creatività musicale capace di “far sorgere un sentimento di meraviglia come una visita alla sua nativa Venezia”.

Il programma presentato a Pesaro è un viaggio tra tradizione e reinvenzione: un percorso che attraversa il repertorio romantico per poi sconfinare nella modernità. Taverna guida l’ascoltatore lungo questa traiettoria di metamorfosi, in cui ogni opera si rigenera in un nuovo linguaggio, restando però fedele alla propria anima.

In programma le trascrizioni per pianoforte dai lieder di Schubert realizzate da Franz Liszt, la Wanderer-Fantasie di Franz Schubert, Aria, Preludio e fuga di Friedrich Gulda, autore scomparso nel 2020, e gli arrangiamenti del Valzer del tesoro e di Sul bel Danubio blu di Johann Strauss.

Alessandro Taverna si è affermato a livello internazionale al Concorso Pianistico di Leeds nel 2009. Da allora la sua carriera lo ha portato ad esibirsi in tutto il mondo nelle più importanti sale e stagioni musicali: Teatro alla Scala di Milano, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Petruzzelli di Bari, Teatro Comunale di Bologna, Musikverein di Vienna, Royal Festival Hall e Wigmore Hall di Londra, Gasteig di Monaco, Konzerthaus di Berlino, Philharmonic Hall di Liverpool, Sala Verdi e Auditorium di Milano, Bridgewater Hall di Manchester e Auditorium Parco della Musica di Roma.

Ha suonato come solista con prestigiose orchestre quali Filarmonica della Scala, Münchner Philharmoniker, Dallas Symphony Orchestra, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Royal Philharmonic Orchestra, Bucharest Philharmonic, Scottish Chamber, Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala, collaborando con direttori quali Lorin Maazel, Riccardo Chailly, Fabio Luisi, Myung-Whun Chung, Daniel Harding, Michele Mariotti, Daniele Rustioni, Thierry Fischer, Carlo Boccadoro, Pier Carlo Orizio, Reinhard Goebel, Claus Peter Flor, Roland Böer e Joshua Weilerstein.

Veneziano di nascita, si è formato presso la Fondazione Musicale S. Cecilia di Portogruaro col massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore e si è perfezionato con Piero Rattalino. Ha completato la sua formazione artistica all’Accademia Pianistica di Imola. Ha conseguito il diploma cum laude all’Accademia Nazionale S. Cecilia di Roma e ha continuato il perfezionamento alla Hochschule für Musik, Theater und Medien di Hannover con Arie Vardi.

Insegna pianoforte all’Accademia Pianistica di Imola “Incontri col Maestro”, al Conservatorio “Cesare Pollini” di Padova ed è titolare della cattedra di perfezionamento pianistico presso la Fondazione Santa Cecilia di Portogruaro.

BIGLIETTI

Vendita biglietti La biglietteria del Teatro Rossini è aperta dal mercoledì al sabato dalle 17 alle 19.30. I biglietti disponibili saranno messi in vendita anche il giorno del concerto dalle 10 alle 13 e dalle 17 fino a inizio spettacolo.

Prezzi biglietti Posto di platea e posto di palco di I e II ordine € 23, ridotto € 18; posto di palco di III ordine € 18, ridotto € 15; posto di palco di IV ordine € 16, ridotto € 12; loggione € 8.

Vendita online Una parte dei posti disponibili viene messa in vendita online; l’acquisto può essere effettuato visitando il sito www.vivaticket.it. L’acquisto online comporta un aggravio del costo del biglietto in favore del gestore del servizio.

Informazioni Ente Concerti 0721 32482 info@enteconcerti.it www.enteconcerti.it – Teatro Rossini, Piazzale Lazzarini, Pesaro 0721 387620 (biglietteria 0721 387621)

La 65a Stagione concertistica dell’Ente concerti è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Marche, Assessorato alla Bellezza del Comune di Pesaro e con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro.

L’Ente Concerti di Pesaro, insieme a Associazione Musicale Appassionata di Macerata, Società Amici della Musica “Guido Michelli” di Ancona e Ascoli Piceno Festival fa parte inoltre di Marche Concerti, network regionale dedicato alla promozione della musica classica e contemporanea.