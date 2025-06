Pesaro, domani va in scena “La figlia del Mare”

Presso il Teatro Sperimentale il primo saggio di fine anno della scuola On Stage Dance Center: uno spettacolo di danza, che si fonde con il mondo marino e che crea sinergia tra suoni, luci e movimenti

PESARO – “La figlia del Mare”, il primo saggio di fine anno della scuola On Stage Dance Center, di scena martedì primo luglio a Pesaro.

C’è grande fermento dietro le quinte; la scuola di danza diretta dai Maestri Giuseppe Miraglia e Caterina Carloni, si appresta a vivere la prima vera esperienza di spettacolo presso il Teatro Sperimentale di Pesaro. Sul palco, durante la rappresentazione, tutte le discipline che la scuola ha studiato durante la stagione invernale: dalla danza classica a quella moderna e contemporanea, dall’hip hop alla breakdance e “Heels”.

“Sarà uno spettacolo coinvolgente” ammette Giuseppe Miraglia, Direttore della scuola e Presidente dell’Associazione affiliata ad ASI Comitato Marche. “Sarà un pieno di colori e di magia, che ci trasporterà in un modo marino ricco di sorprese e di emozioni. Il lavoro è tanto ma sarà una soddisfazione vedere il primo spettacolo della nostra scuola prendere forma, così come lo avevo immaginato insieme a Caterina”.

Lo spettacolo è liberamente ispirato alla Sirenetta, film d’animazione Disney uscito nelle sale cinematografiche nel 1989 e che è stato poi ripreso nel 2023 e riadattato a film hollywoodiano sotto la regia di Rob Marshall (già registra di diversi spettacoli in scena a Broadway).

“Crediamo molto in questo progetto” ammette Caterina Carloni, direttrice artistica della scuola. “Stiamo lavorando per partire ancora più forti da settembre per vivere un altro anno di emozioni, di professionalità e tanta danza. Per essere il primo anno di attività vogliamo concludere la stagione con uno spettacolo che sia all’altezza delle aspettative”.

Un anno ricco di emozioni e di traguardi partendo dal gruppo di MODERN avanzato che quest’anno, grazie alla coreografia Lady Liberty interamente creata dal Maestro Giuseppe Miraglia al corso “Talent for dance” tenutosi a Pesaro al teatro sperimentale a febbraio, ha ottenuto un fantastico terzo posto.

I biglietti per lo spettacolo si possono acquistare presso la scuola stessa, a Pesaro in via Luigi Guidi 2 oppure chiamando il numero 392 9234103.