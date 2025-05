Pesaro, domani il concerto ‘Musica e diritti umani’

La giornata conclusiva del convegno internazionale, che riflette sul contributo della musica e delle arti a sostegno dei diritti umani, prevede un incontro a Palazzo Gradari, al Teatro Rossini il concerto e la consegna dei riconoscimenti ‘Percorsi per i diritti umani’

PESARO – Domani, sabato 31 maggio, Pesaro accoglie la tappa conclusiva del convegno internazionale ‘MUSICA E ARTI PER I DIRITTI UMANI – Giornate internazionali di studi giuridici interdisciplinari’ (28-31 maggio). Quest’anno con un rilievo nazionale, la manifestazione propone una riflessione a più voci – giuristi, economisti, filosofi, sociologi, critici d’arte, artisti, musicologi ed esperti di vari settori – sugli aspetti più recenti dei diritti universali e su quelle generazioni di artisti che, nella musica e in altre espressioni, hanno fornito un contributo a sostegno dei diritti umani.

Il progetto di Alessandro Valenti (che ne è il curatore scientifico) vede come tradizionali enti organizzatori la Scuola Superiore di Studi Giuridici dell’Università di Bologna, il Conservatorio di Musica di Bologna, il Progetto UE Euterpe, l’Accademia di Belle Arti di Napoli e l’Ente Cespia di Roma, e può contare sul patrocinio – tra gli altri – del Senato della Repubblica, della Regione Emilia Romagna, del Consiglio Nazionale Forense, del Conservatorio Rossini e di Amnesty International.

La giornata di Pesaro con una doppia proposta

Alle ore 10 nel Salone Antonia Pallerini di Palazzo Gradari, l’incontro che prevede oltre ai saluti istituzionali del sindaco Andrea Biancani e dell’assessore alla Cultura Daniele Vimini e alle relazioni programmate, una lectio magistralis del professore Luca Mezzetti, ordinario di Diritto Costituzionale all’Università di Bologna e direttore del Master in Giustizia costituzionale e diritti umani e l’intervento di Antonella Micaletti, docente di storia dell’arte contemporanea all’Accademia di Belle Arti di Urbino, che presenta ‘UDHR-Article 17’ opera/installazione di Monica Folegatti aperta al contributo di artisti internazionali; l’appuntamento è realizzato con il patrocinio del Comune di Pesaro e del Conservatorio Rossini.

Alle 19 al Teatro Rossini, il concerto ‘Musica e diritti umani’ promosso dall’Ente Concerti che vede sul palco l’Orchestra e il Coro di LiberaMusica – associazione che proprio quest’anno compie il decimo anniversario dalla sua fondazione -, con oltre cento bambini diretti da Santiago Ossa Alzate.

In occasione del concerto, in programma anche un momento particolarmente prezioso: la prima edizione del riconoscimento ‘Percorsi per i diritti umani’ che verrà consegnato a tre personalità hanno saputo validamente interpretare e testimoniare con continuità e coerenza l’importanza di quei valori che hanno ispirato le Carte internazionali sui diritti umani: il giornalista Domenico Iannacone, il giurista Luca Mezzetti e l’attrice Sadaf Baghbani. Il premio consiste in un bracciale/scultura (pezzi unici originali in argento) creato da Italian Art Touch (via Castelfidardo 12, Pesaro).

Il progetto

La musica e le arti hanno rappresentato negli ultimi cinquanta anni un formidabile strumento di promozione dei diritti umani. La creatività degli artisti impegnati per l’affermazione dei diritti fondamentali ha contribuito a rafforzare in tante parti del mondo i valori universali che esigono un rispetto assoluto in quanto cardine imprescindibile della dignità dell’essere umano: questi gli assunti di base del progetto nato a Bologna nel 2022 da una felice collaborazione tra il Conservatorio Martini e la Scuola Superiore di Studi Giuridici dell’Università.

Il programma vuole evidenziare in particolare alcuni temi: la difficoltà di rendere effettivi i diritti umani in ogni parte del mondo, la loro relativa giustiziabilità, il confronto tra universalismo e multiculturalismo, la criticità dei diritti di ultima generazione. All’interno della cornice dei diritti umani si iscrive anche la dimensione della libertà di espressione artistica, come declinazione della più generale libertà di espressione: un’affermazione di libertà alla quale si accompagna però la constatazione di reiterate censure alla voce di tanti artisti.

L’edizione 2025 dal titolo ‘Diritti umani e nuove frontiere della creativita’ inoltre coinvolge numerose istituzioni, università e accademie di diverse città e punta l’obiettivo su alcuni aspetti fondamentali della produzione artistica contemporanea: come i nuovi traguardi della tecnologia in rapida espansione, soprattutto con l’affermarsi dell’intelligenza artificiale generativa in grado di sottrarre spazi e ruoli all’artista “in carne e ossa”, ma pure le nuove frontiere geografiche della creatività – dall’Africa alla Cina – con l’affermazione di un universale diritto alla bellezza, come aspetto dell’accesso al patrimonio culturale che evidenzia l’aumento delle diseguaglianze nei paesi più poveri e il sorgere di nuove forme di “schiavitù” nel lavoro intellettuale.

I riconoscimenti a tre personalità

DOMENICO IANNACONE

Giornalista e conduttore televisivo italiano. Inizia a lavorare per diverse testate giornalistiche occupandosi di critica letteraria fino alle prime collaborazioni importanti con il Corriere del Molise e Il Quotidiano del Molise. Nel 2001 inizia la sua esperienza in Rai come redattore per il magazine Okkupati e poi come inviato di Ballarò e successivamente di W l’Italia. Autore di documentari per la Rai (tra gli altri Grammatica di un terremoto e Vacanze d’Italia) il giornalista si aggiudica il Premio Ilaria Alpi come Miglior reportage italiano lungo per le sue inchieste Il Terzo Mondo, Il Progetto ed Evasori. Nel 2013 nasce da una sua idea I dieci comandamenti, un rotocalco di approfondimento giornalistico che Domenico Iannacone conduce per ben 7 edizioni. A partire dal 2019 presenta invece Che ci faccio qui, un docu-reality che a maggio del 2024 è ritornato in onda con la sua 7ª stagione. Nel 2023 ha portato in tournée teatrale Che ci faccio qui in scena, in continuità con la narrazione televisiva.

LUCA MEZZETTI

Giurista italiano. Professore ordinario di Diritto costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna, ove insegna anche Diritto pubblico anglo-americano e Diritto dei Paesi islamici. E’ direttore della Scuola superiore di studi giuridici dell’Università di Bologna, direttore del Master in Giustizia costituzionale e diritti umani dell’Università di Bologna e professore di Diritto pubblico presso l’Università “L. Bocconi” di Milano. Ha pubblicato decine di lavori su riviste nazionali e internazionali in materia di diritti fondamentali, tra i quali scritti sulle Costituzioni nei paesi anglosassoni, islamici, latinoamericani e africani. E’ autore e curatore di manuali di Diritto costituzionale e (con C. Drigo) sui Diritti umani.

SADAF BAGHBANI

E’ una giovane attivista e attrice iraniana che ha vissuto un’esperienza drammatica durante la ribellione contro il regime iraniano nel novembre 2022: durante questi eventi, è stata colpita da 147 pallini di piombo. La ribellione è scoppiata dopo l’omicidio della giovane curdo-iraniana Masha Jina Amini, avvenuto il 16 settembre 2022. Dopo questi eventi, Sadaf ha trovato rifugio a Milano, dove è arrivata per curarsi e continuare la sua carriera di attrice. Ha interpretato pure il ruolo di protagonista nello spettacolo Le mie tre sorelle, diretto dal regista e attore iraniano Ashkan Khatibi. Inoltre, ha collaborato al monologo teatrale Lui, messo in scena al Teatro Parenti.

MUSICA E ARTI PER I DIRITTI UMANI Giornate internazionali di Studi giuridici interdisciplinari

PESARO Sabato 31 maggio

ore 10 – 13 Salone Antonia Pallerini di Palazzo Gradari

Andrea Biancani (Sindaco di Pesaro), Daniele Vimini (Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Pesaro), Dott. Paolo De Biagi (Presidente del Conservatorio Rossini di Pesaro), Dott. Alberico Miniucchi (Presidente Onorario di LiberaMusica), Prof.ssa Annalisa Spadolini (Ministero dell’Istruzione e del Merito, presidente del Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti)

Diritti umani e libertà di espressione

Sen. Marco Lombardo (Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato della Repubblica), Prof. Luca Mezzetti (Ordinario di Diritto costituzionale e Direttore della Scuola Superiore di Studi Giuridici dell’Università di Bologna), Prof.ssa Antonella Micaletti (Docente di Storia dell’Arte contemporanea nell’Accademia di Belle Arti di Urbino) introduce: “UDHR – Article 19” opera di Monica Folegatti aperta ad artisti internazionali.

Lo sviluppo della personalità, tra pratica musicale e tecnologia

Dott.ssa Elisa Sologni (Hilti Fundation Project Manager), Prof. Lorenzo Binotti (Docente di Musica Elettroacustica e tecnologie digitali), Dott.ssa Chiara Galli (Fondatrice e Coordinatrice di LiberaMusica)

ore 19 Teatro Rossini

‘Musica e diritti umani’ concerto promosso da Ente Concerti

Orchestra e Coro di LiberaMusica – Direttore: Santiago Ossa Alzate

musiche di Sibelius, Brahms, Warlock, Ravel, Bizet, Jenkins

Consegna dei riconoscimenti ‘Percorsi per i diritti umani’