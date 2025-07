Pesaro, controlli dei Carabinieri nelle aree sensibili della città

PESARO – La settimana appena decorsa è stata caratterizzata dall’esecuzione di nuovi controlli straordinari del territorio, disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Pesaro e Urbino, finalizzati a garantire sia una maggior percezione di sicurezza nelle aree sensibili del centro urbano per la popolazione residente, sia rivolti alla repressione di quelle fattispecie delittuose correlate alla violenza sulle persone, allo spaccio di sostanze stupefacenti, ai furti in abitazione e al disturbo della quiete pubblica.

L’attenzione dell’Arma si è nuovamente concentrata sul parco del “Miralfiore” e sulle zone allo stesso limitrofe, quali la Stazione Ferroviaria, ove nel tempo si è registrata maggior recrudescenza di episodi delittuosi.

L’attività di controllo ha visto la partecipazione dei militari della Compagnia Carabinieri di Pesaro, unitamente a quelli del Nucleo Cinofili e della Squadra d’Intervento Operativo del 4° Reggimento CC Veneto (inviati nel capoluogo pesarese dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per rafforzare il dispositivo di prevenzione ordinario), che hanno consentito di raggiungere soddisfacenti risultati operativi, con particolare riguardo al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti ed al porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Gli ultimi esiti operativi favorevoli, in ordine di tempo, sono quelli effettuati nel primo pomeriggio del 30 giugno u.s. sia nell’area del Monumento alla Resistenza, a pochi passi dalla Stazione Ferroviaria, sia al parco del “MIRALFIORE”. Nella circostanza i militari intervenuti, oltre alla consueta attività di polizia giudiziaria, hanno verificato le zone più impervie e meno accessibili del verde pubblico, procedendo contestualmente al controllo dell’integrità delle recinzioni presenti. L’occasione, infine, è stata proficua per avviare una fattiva collaborazione con gli esercenti delle zone anzidette, finalizzata alla comunicazione tempestiva alle FF.PP. di ogni situazione ritenuta meritevole d’interesse, anche sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Di seguito si riportano i numeri dei servizi di controllo straordinario del territorio effettuati dal 24 al 30 giugno:

50 carabinieri impiegati su 18 pattuglie automontate;

3 persone denunciate in stato di libertà per vari reati (porto di oggetti atti ad offendere, resistenza a pubblico ufficiale, detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio) e una persona segnalata all’Ufficio Territoriale del Governo quale assuntore di stupefacenti;

22 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish sequestrati;

4 armi bianche sequestrate (2 coltelli a serramanico, 2 lame da cutter);

108 persone e 12 mezzi complessivamente controllati.

Nelle prossime settimane, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Pesaro e Urbino disporrà nuovi servizi straordinari di controllo del territorio.