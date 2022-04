Pesaro, “Conoscere per amministrare”: il 21 e 28 aprile nuovi appuntamenti

Secondo modulo del ciclo di lezioni finalizzate alla conoscenza di organi, forme di elezione e poteri del Comune

PESARO – Prosegue con il secondo modulo “Il Comune: gli organi, le forme di elezione e i poteri” in programma il 21 e 28 aprile “Conoscere per amministrare”, il ciclo di lezioni gratuite promosso dalla Presidenza del Consiglio comunale e organizzato da Aspes, con il sostegno di Ali e Anci Marche.

«I primi incontri di marzo dedicati alla storia della città – sottolinea Marco Perugini, presidente del Consiglio comunale – hanno registrato un boom di iscritti, segno del coinvolgimento dei pesaresi nella vita della città e la loro volontà di partecipare e, soprattutto, apprendere».

Gli appuntamenti de “Il Comune: gli organi, le forme di elezione e i poteri”, si terranno dalle ore 17 alle 20 di giovedì 21 e 28 aprile, nella sala consiliare (sede del Municipio, 2° piano) e in streaming, e approfondiranno le competenze degli organi del Comune, dell’apparato tecnico-gestionale e l’organizzazione della partecipazione dell’ente. I relatori saranno: Andrea Pertici, professore ordinario di diritto costituzionale all’Università di Pisa e avvocato; Massimo Rubechi, professore associato in Diritto costituzionale all’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” e di Giustizia costituzionale nella scuola di giurisprudenza di Uniurb; Marisa Celani, referente Europe Direct Regione Marche; Claudio Chianese, segretario generale e direttore Affari istituzionali e Servizio finanziario del Comune di Pesaro; Paola Nonni, direttore del servizio Relazioni di governance e politiche del personale del Comune di Pesaro; Gianni Luca Galdenzi, dirigente dei servizi Civici, partecipazione e promozione del territorio del Comune di Pesaro; Marco Maria Scriboni, responsabile dell’ufficio Sviluppo e opportunità del Comune di Pesaro.

Le lezioni si rivolgono a consiglieri comunali e di quartiere, aspiranti amministratori e a tutti coloro che sono interessati a vivere una cittadinanza attiva. Si svolgeranno, anche per il secondo modulo, sia in presenza nella sala consiliare (40 i partecipanti massimi in presenza), sia in streaming.

Per partecipare è necessario compilare la scheda di pre-iscrizione pubblicata nella pagina di “Conoscere per Amministrare” del portale del Comune.

Per informazioni contattare la segreteria organizzativa di Aspes allo 0721.372480 o scrivere a organizzazione@aspes.it.