Pesaro, dal 3 luglio i Concerti Xanitalia

In Piazza del Popolo ospiti internazionali per gli eventi estivi dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini

PESARO – Il 3 luglio 2023 prende il via la manifestazione che segna l’inizio del secondo decennio di collaborazione tra l’Orchestra Sinfonica G. Rossini, compagine del ristretto gruppo di Istituzioni Concertistico Orchestrali italiane, e Franco Signoretti, patron dell’azienda pesarese Xanitalia e appassionato mecenate. Al loro fianco non manca il prezioso sostegno istituzionale del Comune di Pesaro, il cui Assessore alla Bellezza, Daniele Vimini, segue con inossidabile passione la programmazione della Rossini. Tra gli altri partner istituzionali si annoverano la Regione Marche, Assessorato alla Cultura, il Ministero della Cultura e Amat. I Concerti Xanitalia sono realizzati in collaborazione con gli Amici dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini.

Anche per il 2023 la sede dei concerti sarà la pesarese Piazza del Popolo: la piazza principale non è solo il luogo più centrale della città, ma simboleggia un invito aperto a tutti gli spettatori, senza alcuna distinzione. Se durante la stagione invernale sono i teatri ad accogliere gli appassionati di musica, nella stagione estiva, complice il clima della costa marchigiana, è la piazza ad accogliere appassionati, passanti, semplici curiosi: una musica che diventa…per tutti!

Anche per questo il Comune ha deciso di confermare l’allestimento di un enorme palcoscenico in un lato della piazza e una distesa di sedie al centro: sontuosi allestimenti per spettacoli davvero imperdibili.

Continua la vocazione internazionale della Rossini: lunedì 03 luglio 2023 alle ore 21.15 aprirà la stagione un concerto dal sapore esotico, dedicato ai ritmi e ai colori cubani. Basti pensare che uno dei primi strumenti della più antica tradizione musicale cubana è la maracas, che basta da sola ad evocare il ballo, i colori, il sole dell’isola caraibica!

Il concerto si intitola Haila y Vannia: Sinfonia cubana!, dal nome delle soliste Haila Mompié e Vannia Borges, sul palco con Aned Mota, a completare il trio di cantanti cubani impegnati in un omaggio alla musica tradizionale e ai successi internazionali nati a L’Avana ed oggi eseguiti in tutto il mondo. Haila Mompié, soprannominata “la Diva del Pueblo”, esordisce come cantante del Septeto Tradicion, gruppo paladino dell’autentica musica tradizionale cubana, per poi divenire la solista del gruppo Bamboleo, con cui gira il mondo in tournée. Dopo una parentesi nell’orchestra Azucar Negra, nel 2001 abbraccia la carriera da solista, collaborando con tutti i più grandi della musica cubana e vincendo tutti i premi nazionali che è possibile vincere.

Il trio di cantanti sarà accompagnato dall’Orchestra Sinfonica G. Rossini, diretta dal Maestro Roberto Molinelli: compositore, arrangiatore, direttore d’orchestra, violista, attivo in tutto il mondo al fianco di artisti del calibro di José Carreras, Lucio Dalla, Andrea Bocelli…

Il secondo concerto, in programma lunedì 10 luglio 2023 alle ore 21.15, parlerà in francese: sul palco di Piazza del Popolo salirà infatti la star parigina Kelly Joyce, il cui brano “Vivre la vie” ha ottenuto in breve tempo un disco d’oro e un disco di platino, rimanendo in vetta alle classifiche mondiali per settimane. Kelly Joyce proporrà una selezione di successi tratti dagli album “Kelly Joyce”, “Chocolat” e “Hallô” e un omaggio all’elegante swing francese: un viaggio a Parigi in cui non mancheranno le sonorità della Rossini in organico sinfonico e la sapiente bacchetta del direttore e arrangiatore Daniele Rossi, che torna sul palco di Piazza del Popolo dopo il successo del 2022 tra i murales musicati della Street Art.

Simbolo di questo progetto artistico trasversale la decisione del presidente e sovrintendente OSR, M° Saul Salucci, e del patron Xanitalia, Franco Signoretti, di azzerare i costi dei biglietti: anche quest’anno, quindi, partecipare a questi eventi di respiro internazionale sarà per tutti gratuito.

