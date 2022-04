Pesaro, “Camminare nel Cuore dei Quartieri”: ecco gli appuntamenti

L’iniziativa gratuita è promossa da Fondazione per la lotta contro l’infarto in collaborazione con il Comune e con il sostegno della Bcc. A partire dall’8 maggio le passeggiate che toccheranno i Quartieri e il Municipio di Monteciccardo

PESARO – Dodici appuntamenti – in programma da maggio a ottobre – per promuovere la prevenzione delle malattie cardiocircolatorie e uno stile di vita sano, all’insegna del movimento e della corretta alimentazione. È “Camminare nel Cuore dei Quartieri” l’iniziativa di sensibilizzazione promossa dalla Fondazione per la lotta contro l’infarto Onlus con il sostegno di Bcc Pesaro e con il patrocinio del Comune.

«Ringrazio la Fondazione e la Banca di credito cooperativo di Pesaro per la loro attività di prevenzione costante e quotidiana – ha detto Mila Della Dora, assessora alla Rapidità, con delega allo Sport – e per questa manifestazione che ben si sposa con Pesaro Città dello Sport. Gli appuntamenti attraverseranno tutti i Quartieri, per sensibilizzare i cittadini e rafforzare una consapevolezza a partire dai luoghi più vissuti, quelli della nostra quotidianità, che è necessario frequentare in modo sano. In parte ci stiamo riuscendo, un terzo dei pesaresi pratica attività sportiva. Viviamo in una città virtuosa ma che può fare ancora di più; è necessario soprattutto oggi, dopo i due anni di pandemia che hanno fatto allontanare numerosi giovani dall’attività motoria. Ripartiamo da loro e dallo sport, e vogliamoci bene».

Il primo appuntamento di “Camminare nel Cuore dei Quartieri” è in programma domenica 8 maggio, con ritrovo alle ore 9:30, nel Q7 “Montegranaro – Muraglia” (ex bowling, zona Ledimar); l’ultimo, il 16 ottobre, con ritrovo in piazzale della Libertà, sarà la 12^ “Camminata per il tuo cuore” che condurrà i partecipanti da Pesaro a Fosso Sejore. Durante le 12 giornate «toccheremo tutti i Quartieri e il Municipio di Monteciccardo – ha spiegato Francesca Frequellucci, assessora alla Coesione e alla Partecipazione – i cui Consigli, si sono dimostrati da subito attenti e sensibili a questa bella iniziativa proponendo ed elaborando percorsi variegati dentro la città. Pesaro offre splendidi scorci che ben si sposano con il progetto dedicato alla collettività e al benessere promosso dalla Fondazione che ringraziamo per la sensibilità».

Ernesto Sgarbi, presidente Fondazione per la lotta contro l’infarto Onlus, ha precisato: «Dobbiamo “rimettere in memoria” il benessere, programmare la nostra vita all’insegna della salute. Nel nostro percorso facciamo tanti programmi per migliorare il nostro vivere, ma ancora oggi più del 50% delle morti avvengono per una patologia cardiovascolare. Patologie che possiamo ridurre del 90% con la prevenzione primaria che proponiamo anche tramite l’iniziativa “Camminare per il Cuore dei Quartieri”: avere un’attenzione alimentare (mangiare sano, con le quantità giuste, per ottenere un peso corretto) e praticare regolare attività fisica. Siamo fatti per vivere intorno ai 120 anni se ci manteniamo in salute, e questa è una responsabilità sia personale, sia della scienza».

Pino Mainieri, direttore Fondazione per la lotta contro l’infarto Onlus, ha sottolineato gli obiettivi dell’iniziativa: «La cittadinanza deve sapere che camminare fa bene il cuore e che è una delle attività che aiuta ad accrescere la qualità di vita. Ringrazio l’Amministrazione per il supporto e la sensibilità e Bcc Pesaro che, da 15 anni, ci sostiene con impegno». «Non possiamo che esserci – ha concluso Massimo Tonucci, presidente Banca di Credito Cooperativo di Pesaro – perché la nostra è una banca che ha nella vicinanza e nella cura del territorio e dei suoi abitanti, la sua mission. Ci impegniamo ogni giorno a fare del nostro meglio, perché crescere ci permetterà di sostenere al massimo la comunità in cui siamo inseriti».

Le camminate sono gratuite, la partecipazione non è vincolata al Quartiere di residenza.

CALENDARIO “Camminare nel Cuore dei Quartieri”

8 maggio / Quartiere 7, zona Ledimar, ex bowling

15 maggio / Quartiere 1+11, piazza del Popolo

22 maggio / Quartiere 2, Parco cinema Metropolis

29 maggio / Quartiere 3, via Borgo a Ginestreto

5 giugno / Quartiere 4, scuola G. Galilei

12 giugno / Quartiere 5, Circoscrizione Vismara

19 giugno / Quartiere 6, piazzetta di Fiorenzuola

18 settembre / Quartiere 8, parco del Foglia

25 settembre / Quartiere 9+10, parco Miralfiore

2 ottobre / Quartiere 12, via Confalonieri

9 ottobre / Municipio di Monteciccardo, piazza Europa

16 ottobre / 12^ “Camminata per il tuo cuore” da Pesaro a Fosso Sejore con ritrovo alla “Palla” (piazzale della Libertà)

Informazioni il lunedì, martedì, venerdì dalle 9 alle 12, al numero di telefono 0721.54221 o tramite mail a info@lottainfartops.it.