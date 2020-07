Pesaro, il 19 luglio torna Stradomenica: ecco le iniziative

PESARO – Domenica 19 luglio è Stradomenica. Appuntamento la mattina con il mercato della terza domenica del mese, nel rispetto delle normative vigenti e utilizzando i dispositivi di protezione individuale. Per garantire il distanziamento sociale in via La Marca le bancarelle verranno posizionate solo in un lato della strada, mentre verrà chiusa al traffico e vietata la sosta nel tratto di strada che costeggia piazzale Carducci (tra la pescheria e il tribunale, per chi viene da via Bramante sarà comunque garantita la svolta in via Gramsci).

Il mercato dell’antiquariato cambia luogo e orario: si sposterà in via Nazario Sauro e piazzale della Libertà, dalle 18 alle 24, con circa sessanta espositori provenienti dalle Marche ma anche dall’Umbria e dalla Romagna.

Stradomenica è anche natura, con la visita guidata al. Questa domenica appuntamento alle ore 9.30, all’ingresso principale (lato Solferino, dopo l’arco). Per garantire la sicurezza di tutti è previsto un numero massimo di partecipanti. Si prega di prenotarsi con SMS al numero 3403401389. I partecipanti devono obbligatoriamente presentarsi muniti di mascherina.

Il percorso (gratuito), organizzato per la Stradomenica, illustra gli aspetti naturalistici del parco nel cuore della città, a due passi dal centro e comprende la visita all’area naturalistica intitolata a Brilli Cattarini.