Pergola, raduno camper per le festività di Pasqua 2019

Dal 19 al 22 aprile uno dei borghi più belli d’Italia ospiterà camperisti da tutta Italia e non solo

PERGOLA – Nuovo appuntamento in camper a Pergola per le festività di Pasqua, dal 19 al 22 aprile. Dopo il successo dei raduni promossi in occasione della Fiera Nazionale del Tartufo e della CioccoVisciola di Natale, la città dei Bronzi dorati, uno de I Borghi più belli d’Italia, è pronta per ospitare nuovamente tanti camperisti da tutta Italia e non solo.

In occasione delle festività pasquali la proposta per tutti coloro che viaggiano in camper è quella di trascorrere qualche giorno a Pergola, una graziosa città immersa nelle colline delle Marche, ricca di fascino, arte e cultura, entrata da qualche mese nel prestigioso club dei “I Borghi più Belli d’Italia”.

Pergola si trova in provincia di Pesaro Urbino, a circa 35 chilometri dalla costa Adriatica e alle pendici del Monte Catria e molte sono le attrattive culturali, paesaggistiche e archeologiche nei dintorni.

Una città dalle tante eccellenze sia in campo enogastronomico (tartufo, vino doc, visciolato, olio, formaggio) che dal punto di vista storico-culturale, in primis i Bronzi Dorati di Cartoceto di Pergola, e che può vantare anche il prestigioso riconoscimento di “Città amica del Turismo itinerante” ottenuto dall’Amministrazione comunale Baldelli.

L’area camper attrezzata è immersa nel verde del Parco Mercatale e si trova proprio in prossimità del centro storico. Non ci sono piazzole predefinite e la sosta è gratuita. Qualora non ci fosse spazio a sufficienza (comunque oltre 50 camper sostano tranquillamente) c’è la possibilità di sostare in un grande parcheggio (Piazzale della Protezione Civile in viale Catria) vicino al centro storico. Trattandosi di area camper attrezzata sarà possibile sostare anche nei giorni precedenti il raduno.

Per chi vuole, la Pro Loco propone un pacchetto di iniziative per conoscere la città, le sue bellezze e i suoi prodotti tipici, con il seguente programma:

Venerdì 19 APRILE

suggestiva Processione del “Cristo morto” per le vie della città alle ore 21

Sabato 20 APRILE

ore 9.30 – 11.30 : presso la sede della Pro Loco in Corso Matteotti 71, in centro storico, i volontari saranno a disposizione per la consegna del materiale illustrativo, per informazioni su cosa visitare nei dintorni, dove mangiare, eventuali pasti convenzionati ed altro.

Da segnalare che il sabato mattina si svolge a Pergola il mercato settimanale nel centro storico.

Pomeriggio: ore 15.30 visita guidata alla città di Pergola e al Museo dei Bronzi Dorati organizzata appositamente per i camperisti con partenza dal Palazzo Comunale.

Domenica 21 APRILE

Giornata libera. Al momento dell’accoglienza saranno comunicati gli orari delle messe della giornata di Pasqua.

Lunedì 22 APRILE

Mattina: escursione con pullman e visita alla Rocca Roveresca di Mondavio

L’escursione prevede partenza e rientro all’area camper. Dati i costi fissi del pullman e per motivi organizzativi, chi è interessato a questa escursione è pregato di informarsi e prenotarla in anticipo al 3288236501. L’escursione verrà effettuata solo al raggiungimento del numero minimo di persone.

­

ADULTI: visita alla città e visita al museo dei bronzi dorati € 9

BAMBINI 6-11 ANNI: visita alla città e visita al museo dei bronzi dorati € 7

BAMBINI FINO AI 6 ANNI: gratuito

VISITA ALLA CITTA’: adulti e bambini da 6 a 11 anni € 4

VISITA AL MUSEO DEI BRONZI DORATI: adulti 5€; bambini 6 – 11 anni 3€

La quota di partecipazione per la visita della Rocca Roveresca di Mondavio comprensiva di pullman è di 15 euro. Nel caso in cui non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti, è possibile comunque provvedere all’acquisto agevolato dei biglietti, ma ci si dovrà recare con il camper a Mondavio per la visita.

Si invita chi ha deciso di partecipare al raduno camper a comunicare i propri dati alla mail info@prolocopergola.it o ai numeri 3289161317 (Paola), 3288236501 (Patrizia) per la miglior organizzazione, possibilmente entro il 17 aprile.

L’area camper di Pergola si trova in Via San Biagio, nei pressi del Parco Mercatale. Percorrendo Via San Biagio l’accesso alla zona di sosta si trova vicino alla Chiesa di San Biagio. L’area è verde, ombreggiata da numerosi alberi. Per accedere con il camper alla zona verde bisogna transitare sotto un grande ponte. Percorrendo a piedi il ponte si arriva direttamente all’inizio di Corso Matteotti, in pieno centro storico.

Parco Mercatale – Largo XXIV Maggio, 61045 Pergola PU

Coordinate: 43.565265, 12.836363

Per raggiungere Pergola:

Per chi arriva dall’A14 Si consiglia di uscire al casello Autostradale di Marotta (e non Fano) e quindi percorrere la Strada provinciale 424 verso Pergola, Via Alcide De Gasperi, alla rotatoria la terza uscita su Via Fermi, infine Via San Biagio

Per chi arriva da Cagli percorrere la Strada provinciale 424 verso Pergola, Via Alcide De Gasperi, alla rotatoria la prima uscita su Via Fermi, infine Via San Biagio

Per chi arriva da Fabriano percorrere la Strada provinciale 16 verso Pergola, al semaforo girare a sinistra su via Marconi, percorrere Via Monte Acuto, all’incrocio svoltare a destra su Via Alcide de Gasperi, alla rotatoria la prima uscita su Via Fermi, infine Via San Biagio

Per qualsiasi informazione: 3289161317; 3288236501; info@prolocopergola.it; prolocopergola.it.