Passione di Cristo alla Bura di Tolentino: oggi l’innalzamento della croce

La 22esima edizione della Passione di Cristo alla Bura è stata presentata in Senato.La Sacra Rappresentazione si terrà sabato 28 marzo

TOLENTINO – La 22 edizione della Sacra Rappresentazione Popolare della Passione di Cristo in contrada Bura a Tolentino, giovedì 19 marzo è stata ufficialmente presentata nella Sala Caduti di Nassirya presso il Senato della Repubblica a Roma. Su iniziativa della Senatrice Elena Leonardi, i componenti dell’Associazione “Don Primo Minnoni 1967” A.P.S., sono stati invitati a presentare il tradizionale evento che fonde arte, fede e partecipazione comunitaria, nella prestigiosa sala del Senato.

La Passione di Cristo in contrada Bura è una Sacra Rappresentazione Popolare itinerante nata a Tolentino alla fine degli anni Sessanta per iniziativa del parroco Don Primo Minnoni.

Dopo un periodo di interruzione, gli abitanti della frazione hanno ripreso la tradizione nel 2002 come tributo agli insegnamenti del fondatore. Per tutelarne l’eredità nel 2005 è stata costituita l’Associazione a lui dedicata, oggi divenuta Associazione “Don Primo Minnoni 1967” A.P.S.. La manifestazione, che si svolge il sabato precedente la Domenica delle Palme, predisponendo l’animo dei partecipanti alla Settimana Santa, trasforma le suggestive colline della campagna tolentinate in un teatro naturale, dove spettatori e figuranti percorrono insieme un tragitto di circa 1,2 km.

Quello al Senato è stato un appuntamento di grande prestigio per l’intera associazione, i figuranti e i collaboratori. I lavori del convegno sono visibili sul canale YouTube del Senato Italiano al seguente link

https://www.youtube.com/live/c0hzsRTIbQk?is=-7TLzeD-v1DcTM4b

Dopo la speciale presentazione, il primo momento spirituale avverrà oggi ,sabato 21 marzo, con il simbolico innalzamento della croce. Sulle colline della Bura, bambini e ragazzi del catechismo tolentinate, sotto la guida del Parroco Don Ariel Veloz, insieme ai referenti dell’Unità Pastorale locale, vivranno un momento importante che coinvolgerà ragazzi e famiglie prima della settimana Santa.

La Sacra Rappresentazione: l’appuntamento principale con la Passione

è fissato per sabato 28 marzo alle ore 21,15. In caso di maltempo l’evento sarà posticipato a domenica 29 marzo alle 21,15. L’iniziativa, sostenuta dall’Amministrazione Comunale di Tolentino, dall’Unione Montana dei Monti Azzurri, con il Patrocinio del Consiglio Regionale-Assemblea Legislativa delle Marche e da sponsor privati, vede il coinvolgimento e la collaborazione di numerose realtà locali.

Informazioni logistiche

per la serata del 28 marzo sarà attivo un servizio navetta gratuito a partire dalle ore 20,00 (ogni 15 minuti) con partenze dall’ex Consorzio di Tolentino, dal parcheggio delle Terme Santa Lucia, nella vecchia strada parallela alle Terme e dall’area sosta camper zona Sticchi (unica corsa ore 20,30).Contatti e Social: Facebook: “Passione di Cristo”. YouTube:Associazione Don Primo Minnoni 1967, email: minnoni1967aps@gmail.com