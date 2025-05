“Passeggiata a 6 zampe” l’11 maggio a Macerata

L’evento è un’anteprima del Grand Tour delle Marche nel segno del benessere animale

MACERATA – Domenica 11 maggio alle 17:00, in occasione della tradizionale Expo Giardinaggio Macerata, la città ospita la Passeggiata a 6 zampe, evento dedicato al benessere animale che anticipa l’edizione 2025 del Grand Tour delle Marche promosso da Tipicità in collaborazione con ANCI Marche.

Un vero e proprio Urban Bathing che si snoderà lungo un Corso Cairoli che, per l’occasione floreale, sarà vestito a festa! La Passeggiata a 6 zampe è aperta a tutti i cittadini: potranno partecipare sia i proprietari accompagnati dai propri cani, sia coloro che non hanno un animale ma desiderano condividere l’esperienza con uno degli ospiti del Canile di Macerata, anch’essi protagonisti della giornata.

Guidata dagli educatori del Canile, l’iniziativa rappresenta anche un’opportunità formativa per approfondire il rapporto uomo-animale e promuovere comportamenti responsabili e consapevoli. L’obiettivo è di valorizzare il ruolo positivo degli animali nella vita delle persone e stimolare una riflessione collettiva sul benessere come valore fondante del vivere quotidiano. “Negli ultimi decenni, la società ha riscoperto il valore del rapporto tra uomo e animale, non solo in termini affettivi, ma anche per i benefici che questa relazione può avere sulla salute psicofisica della persona!”, sottolinea Laura Laviano, Assessore alle attività produttive del Comune di Macerata che ha precisato: “La compagnia di un animale domestico, infatti, produce benefici effetti sia da un punto di vista psicologico, sia a livello fisico. Nei bambini, poi, vivere con un animale può rafforzare il sistema immunitario e sviluppare senso di responsabilità e rispetto per la natura!”.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta prenotazione al numero: +39 393 131 2227

L’iniziativa, cofinanziata dalla Regione Marche, pone l’accento sul binomio benessere umano e animale e anticipa uno dei temi cardine della prossima edizione di EVO-I linguaggi del terzo millennio, che a settembre accenderà un focus proprio su #ilinguaggideglianimali.