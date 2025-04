Parco della Gola Rossa e di Frasassi, seminario su Rettili e Anfibi

Il seminario, che si terrà domenica 4 maggio 2025, sarà suddiviso in una sessione teorica e in un’esperienza pratica sul campo

SERRA SAN QUIRICO (AN) – Lo Staff di Orizzonte Praterie è lieto di annunciare un Seminario imperdibile per tutti gli appassionati di natura e scienze; il seminario sui Rettili e gli Anfibi è un’opportunità unica per conoscere da vicino la straordinaria biodiversità delle Praterie Secondarie del Parco di Frasassi.

L’incontro, condotto dal Biologo ed Erpetologo Dottor David Fiacchini, si terrà domenica 4 maggio e sarà suddiviso in una sessione teorica e in un’esperienza pratica sul campo.

Durante la mattinata, i partecipanti potranno approfondire la biologia e l’ecologia delle specie di anfibi e rettili che popolano il nostro territorio, con un focus particolare sulle metodiche di monitoraggio delle specie di interesse comunitario.

PROGRAMMA DEL CORSO:

· Ore 9:30 – 11:00: presso la sede del Parco di Serra San Quirico: lezione introduttiva in aula sull’erperofauna delle praterie dell’Appennino Centrale.

· Ore 11:00: Trasferimento con mezzi propri sulle praterie del Monte Murano.

· Ore 11:30 – 12:30: Osservazione dell’erpetofauna delle praterie con cenni sulle metodiche di monitoraggio delle specie di interesse comunitario.

· Ore 12:30 – 13:00: Fine attività.

È importante sottolineare che l’attività è a numero limitato, pertanto è necessaria la prenotazione per partecipare. Eventuali richieste di partecipazione al momento di inizio delle attività potrebbero non essere accettate.

Non perdere questa occasione per esplorare il meraviglioso mondo dei rettili e degli anfibi e vivere un’esperienza educativa e coinvolgente nel cuore delle praterie del Parco Rossa Frasassi.

Luogo di ritrovo: Sede del Parco della Gola Rossa e di Frasassi a Serra San Quirico.

Contatti:

Per info: +39 349 90 90 348

Per prenotarsi: Parco Gola della Rossa e Frasassi

Vuoi conoscere i Rettili e gli Anfibi? Partecipa al nostro seminario e scopri questo fantastico mondo.