“Papero Alfredo” in scena al Teatro Vaccaj di Tolentino

Il 30 novembre, per la rassegna A Teatro, Bambini!, lo spettacolo “Papero Alfredo” racconta con una storia tenera e divertente il confronto tra generazioni

TOLENTINO – Domenica 30 novembre 2025, alle ore 17.00, per la rassegna A Teatro, Bambini!, al Teatro Vaccaj di Tolentino andrà in scena “Papero Alfredo”, una nuova e divertente avventura firmata Teatro Pirata, storica compagnia marchigiana specializzata nel teatro per l’infanzia.

“Papero Alfredo”

Di Simone Guerro e Daria Paoletta

Regia Daria Paoletta con Simone Guerro

Scene Ilaria Sebastianelli (da un’idea di Diego Pasquinelli)

Burattini Sig. Formicola e Marina Montelli

Costumi Federica Tantucci

Lo spettacolo racconta il confronto tra generazioni attraverso il rapporto tra Bruce, burattinaio di lungo corso, e il suo nuovo pupazzo: Alfredo, un papero ribelle appassionato di rap, challenge e dirette video. Quando arriva l’occasione di tornare in scena con lo spettacolo “Il Tesoro dei Pirati”, Alfredo si rifiuta: lui vuole fare lo youtuber, non il pirata! Tra teatro d’attore e di figura, lo spettacolo affronta con ironia e tenerezza il dialogo tra vecchio e nuovo, tra tradizione e modernità, parlando ai bambini (e ai grandi) con leggerezza e profondità.

TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA IMPRESA SOCIALE

dal 1994 si occupa di teatro per le nuove generazioni, con un profilo di livello nazionale che conta del riconoscimento del Ministero della Cultura come Impresa di produzione (dal 1999), del Ministero Istruzione (2009) e Regione Marche (2005) come Ente di formazione.

Si contraddistingue per il suo intento di connettere l’attività professionale teatrale a quella educativa relativa al mondo della scuola e del sociale, due linee di lavoro intrecciate all’origine: produzione e circuitazione di spettacoli con la promozione e formazione del pubblico, tradotta in stagioni teatrali, percorsi formativi, attività laboratoriali, progetti speciali. Una presenza capillare anche nel territorio marchigiano e nelle sue comunità attraverso la gestione degli spazi teatrali connessi in una interessante e virtuosa rete culturale.

INFO & BIGLIETTI

Posto unico

intero € 10,00 | ridotto € 6,00*

*La riduzione è valida fino a 18 anni e sopra a 65 anni. I bambini sotto i 3 anni pagano un biglietto di € 1,00

BIGLIETTI IN VENDITA da venerdì 3 ottobre su www.vivaticket.com, nelle biglietterie del circuito AMAT e, nei giorni di rappresentazione, presso la biglietteria del Teatro Vaccaj dalle 16.

INFO E PRENOTAZIONI: tel. 0733 960059 opz.3 – info@teatrovaccaj.it