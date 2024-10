Paolo Ruffini porta in scena Din Don Down a Fano

Dal 25 al 27 ottobre, al Teatro della Fortuna, Paolo Ruffini inaugurerà la stagione con il nuovo e imperdibile spettacolo, un happening comico, senza regole, che sovverte il senso più profondo di ciò che si definisce “normale”

FANO – Da venerdì 25 a domenica 27 ottobre 2024, al Teatro della Fortuna di Fano prenderà il via FanoTeatro, stagione della Fondazione Teatro della Fortuna realizzata con AMAT e con il contributo del Comune di Fano, Regione Marche e del MiC. Sul palco con Din Don Down Paolo Ruffini, attore, regista, conduttore e autore poliedrico, dal carisma straordinario e dalla comicità irriverente.

Dopo lo straordinario successo di UP&Down, in scena per oltre cinque anni nei teatri di tutta Italia, con più di 180 repliche e 120mila biglietti venduti, tornano sul palcoscenico Paolo Ruffini e gli attori della Compagnia Mayor Von Frinzius, con il nuovo e imperdibile spettacolo Din Don Down. Un concentrato di spregiudicata ironia e brillante improvvisazione, in questa nuova edizione che punta a superare il trionfo della precedente.

Mentre con UP&Down si compiva un’indagine sull’amore, con Din Don Down si vogliono sfidare i confini del politicamente corretto e approcciarsi a un nuovo grande concetto, quello di Dio, a prescindere dalle forme o le sembianze in cui ciascuno possa riconoscerlo. La ricetta è sempre la stessa: un happening comico, senza regole, che sovverte il senso più profondo di ciò che ci ostiniamo a definire “normale”, che sorprende e incanta, tra comicità, disobbedienza e tenerezza.

In scena il carismatico Paolo Ruffini che resiste alle incursioni sfrenate degli attori con disabilità della Compagnia Mayor Von Frinzius, accompagnati dalle note di Claudia Campolongo al pianoforte.

Paolo Ruffini è attore, regista, conduttore e autore poliedrico dalla comicità irriverente che si dedica anche a progetti con bambini e con persone disabili. La sua grande forza risiede nella disobbedienza, propria dell’arte, che gli permette di coniugare il classico al pop, superando qualunque categoria. Molto seguito anche sui social network, dove conta oltre 3 milioni di follower. La Mayor Von Frinzius è una compagnia teatrale livornese, nata nel 1997 e diretta da Lamberto Giannini, composta di circa 100 attori metà dei quali con disabilità.

Con FANOTEATRO torna Oltre la scena, incontri con le compagnie protagoniste degli spettacoli, sabato alle ore 18.30 con ingresso libero al Teatro della Fortuna.

La produzione dello spettacolo – con il coordinamento artistico di Rachele Casali – è di Vera produzione.

Inizio spettacoli ore 21, domenica ore 17.