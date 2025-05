“Panza Marche Beer Fest”, dal 30 maggio al primo giugno a Tolentino

Torna al Castello della Rancia “Panza Marche Beer Fest”, un evento che propone birre artigianali, street food e live music nello spirito di una allegra festa popolare

TOLENTINO (MC) – Panza Marche Beer Fest! torna e si rinnova, portando tutta la forza della birra artigianale marchigiana in una cornice straordinaria: il Castello della Rancia di Tolentino. Dal 30 maggio al 1° giugno, ai piedi delle mura di uno dei luoghi più suggestivi delle Marche, prende vita un festival che mescola gusto, musica e territorio come nessun altro.

Quattordici sono i birrifici presenti uniti sotto l’egida dell’Associazione Birrifici Marchigiani, (Malaripe, Resina, Ibeer, Molesto, Jack Rabbit, Sothis, Styles, Birra formante, 8zampe, Mastio, Babylon, Castelli, Godog, Catria), una cordata unica nel suo genere nel panorama brassicolo italiano, sorta con lo scopo di fare rete attivando un confronto proficuo fra le varie anime che stimolano un prodotto ormai radicato e fecondo della regione. Panza nasce dunque da loro e da La Catasta, organizzazione eventi, una rete che sceglie di condividere idee, botti e obiettivi per raccontare un mondo in fermento.

Non solo birra

attorno ai boccali prende forma una vera festa popolare, con sei postazioni street food, spazi conviviali e un programma musicale che abbraccia generi e generazioni. Venerdì 30 maggio salgono sul palco Il Muro del Canto, con il loro folk urbano carico di rabbia e poesia, e subito dopo gli Assalti Frontali, icone del rap militante italiano, che portano in scena i brani del nuovo album Notte Immensa. A notte fonda la cumbia delirante e visionaria di Papi Teodori & Los Mamasitos de la Pancha trascina il pubblico in un ballo collettivo che mescola ritmo e ironia.

Sabato 31 maggio è la volta dei Magazzini della Comunicazione, storica formazione crossover delle Marche, che apre la strada all’esplosione dei Tre Allegri Ragazzi Morti, mascherati e scatenati come sempre, pronti a far sudare il pubblico con un set che pesca dai classici e dall’ultimo album Garage Pordenone. Il dj set di DJ Dibba poi chiude la serata con un viaggio tra bassi profondi, ritmi in levare, elettronica e vibrazioni globali.

Infine domenica 1 giugno il festival si apre già in tarda mattinata con i Rootworkers e il loro blues acido e frammentato, prosegue con i Lovesick, tra country americano e swing anni ’50, e si chiude con il set dei Cyborgs, duo misterioso e potentissimo, che fonde blues e boogie attraverso strumenti autocostruiti e caschi da saldatore.

“La riapertura del Castello della Rancia – comunica l’Amministrazione Comunale di Tolentino – rappresenta un momento fondamentale per la nostra città: restituire alla comunità e ai visitatori un luogo così simbolico significa rinnovare un legame profondo con la nostra storia e identità. Un evento come Panza Marche Beer Fest! quindi amplifica il valore di questa operazione: cultura, territorio e attività produttive dialogano in modo virtuoso. Il festival non è solo una celebrazione della birra artigianale marchigiana, ma un’occasione per valorizzare le eccellenze locali, promuovere il turismo e generare nuova linfa per le imprese del settore. È la dimostrazione concreta di come la cultura possa essere motore di sviluppo e coesione”.

L’ingresso giornaliero poi costa 10 euro e permette di entrare e uscire liberamente dall’area del festival. I minori di 16 anni non pagano l’ingresso. Le biglietterie aprono alle 16 il venerdì e sabato, e dalle 11 la domenica.

Panza Marche Beer Fest! non è solo un evento: è un atto collettivo. È il racconto di una comunità che produce, condivide e invita a partecipare. È il modo in cui una regione si riconosce e si celebra, tra le note di un concerto e il gusto pieno di una birra che parla marchigiano.

In aggiunta Panza Marche Beer Fest! è organizzato da La Catasta e Birrifici Marchigiani, patrocinato da Regione Marche e Comune di Tolentino.

Ingresso: 10 EURO

Per info e dettagli: https://www.facebook.com/panzabeer

Prevendita su Ciaotickets al link: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/panza-marche-beer-fest-tolentino

PROGRAMMA MUSICA

venerdì 30 maggio

dalle ore 17.00 – apertura biglietteria

dalle ore 17.00 – apertura stand gastronomici e birrifici

ore 21.30 – concerto band Il Muro del Canto

ore 23.00 – concerto band Assalti Frontali

ore 01.00 – concerto dj set Papi Teodori & Los Mamasitos de la Pancha

sabato 31 maggio

dalle ore 17.00 – apertura biglietteria

dalle ore 17.00 – apertura birrifici e stand gastronomici

ore 19.30 – concerto band Io e i Gomma Gommas

ore 21.30 – concerto band Magazzini della Comunicazione

ore 23.00 – concerto band Tre Allegri Ragazzi Morti

ore 00.45 – concerto dj set DJ Dibba

domenica 01 giugno

dalle ore 11.00 – apertura biglietteria

dalle ore 11.00 – apertura birrifici e stand gastronomici

ore 12.30 – concerto band The Rootworkers

ore 14.30 – concerto band Lovesick

ore 17.00 – concerto band The Cyborgs