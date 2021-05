Pallamano Chiaravalle, ultime trasferte per le squadre di A2

La squadra maschile in Toscana contro l’Ambra, femminile in Veneto contro Oderzo

CHIARAVASLLE (AN) – I campionati di A2 sono quasi al termine per la Pallamano Chiaravalle in quella che sarà per sempre ricordata come un’annata storica. La squadra maschile di Mister Cocilova affronta i Toscani dell’Ambra sabato 8 alle ore 18.00, mentre la femminile di coach Fradi si misura contro Musile Oderzo domenica 9 maggio alle 16.00. Entrambe in trasferta.

Ed è proprio Diletta Paialunga, una delle giocatrici della A2 femminile, a dichiarare gli intenti della società nel pre-partita: “Domenica giochiamo contro una squadra con cui abbiamo vinto all’andata e, pur venendo da un fine settimana duro, speriamo di riuscire a vincere. Quest’anno è stato un anno molto faticoso, abbiamo avuto alti e bassi ma abbiamo sempre messo anima e corpo all’interno del campo e i risultati si sono visti.”

Per quanto riguarda la trasferta di A2 maschile invece saranno di nuovo assenti Brutti e Cognini. Cocilova dovrà fare i conti con una formazione fortemente rimaneggiata per l’ennesima volta nella stagione. Sulla carta si tratta di un match alla pari ma, come già successo all’andata con una sconfitta casalinga, i toscani dell’Ambra sanno far male.

“Quest’anno siamo riusciti ad andare avanti nonostante le grandi difficoltà date dal Covid, cercheremo di onorare questa maglia fino alla fine senza farci condizionare troppo dalla salvezza già matematicamente raggiunta” queste le parole della dirigenza chiaravallese.