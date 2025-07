Palio dei Terzieri 2025 a Montecassiano: rievocazioni, giochi e taverne

Montecassiano celebra la 30esima edizione del Palio dei Terzieri dal 12 al 20 luglio 2025: una settimana tra cortei storici, disfide medievali, spettacoli e sapori locali

MONTECASSIANO – Da sabato 12 a domenica 20 luglio 2025 si terrà a Montecassiano la 30esima edizione del “Palio Dei Terzieri”, la rievocazione storica durante la quale il paese rivive la propria dimensione medievale tra cortei , disfide , spettacoli e sapori locali.

Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi dell’estate marchigiana che punta a valorizzare il patrimonio storico, architettonico e culturale e potenzia l’identità locale.

Con il Palio dei Terzieri, che prende il nome degli antichi borghi (o terzieri) nei quali era suddiviso il paese durante il Medioevo, l’antico centro si riappropria dell’originaria dimensione medioevale: vie e piazze animate dai figuranti dei cortei storici, dalle gare popolari, dalla tenzone degli arcieri, dalla giostra dei cavalieri e dalla rievocazione di scene di vita medievale.

Durante tutta la settimana della trentesima edizione del Palio dei Terzieri si esibiranno le Tamburine Montecassiano, gli Sbandieratori Montecassiano e i Tamburini di Montecassiano. Si tratta di Gruppi storici con una tradizione ultradecennale, che grazie a un costante ricambio generazionale hanno saputo portare il nome del Palio e del paese ben oltre i confini locali, partecipando a prestigiose manifestazioni anche in Europa.

Le Taverne dei Terzieri vi aspettano

Da Mercoledì 16 Luglio fino alla serata dell’assegnazione del Palio 2025, le taverne dei tre Terzieri apriranno le loro porte ogni sera, dalle ore 19:30 fino a tarda notte, per accogliervi con sapori autentici e l’ospitalità che da sempre contraddistingue la nostra rievocazione storica.

I Terzieri, veri protagonisti del Palio, non sono solo portatori di storia e tradizione: sono cuore pulsante della festa, pronti con impegno, sacrificio e spirito identitario a trasformare ogni serata in un momento di condivisione e fratellanza.

Mercoledì 16 e Giovedì 17 Luglio dalle ore 21:30

Tornano i giochi storici dei Terzieri!

Accompagnati dai gruppi storici e alla presenza delle autorità, i tre terzieri del Comune di Montecassiano, San Michele – San Salvatore e San Nicolò, si sfideranno nei giochi tradizionali:

Morte al Podestà

Tiro de lo Canapo

Tensione degli Arcieri e dei Balestrieri

Una sfida all’ultimo respiro per conquistare il Palio dei Terzieri 2025, rievocando il cuore pulsante della nostra storia.

L’invito rivolto a tutta la cittadinanza: venite a sostenere i vostri colori e a vivere insieme la passione, il tifo e l’orgoglio di appartenenza

Scheda Evento – Il Palio dei Terzieri 2025

Titolo: 30ª Edizione – Il Palio dei Terzieri

Luogo: Montecassiano (MC) – Centro Storico

Date: Dal 12 al 20 luglio 2025

Descrizione: Il borgo di Montecassiano torna a vestirsi di Medioevo per la 30ª edizione del Palio dei Terzieri, una delle rievocazioni storiche più coinvolgenti delle Marche. Nove giorni di festa con cortei, disfide, giochi popolari, spettacoli itineranti, taverne e musica dal vivo, tra le contrade storiche San Giovanni, San Michele e Santa Maria.

Cosa troverai:

Corteo storico con centinaia di figuranti in costume d’epoca

Giochi medievali: tiro alla fune, corsa dei sacchi, palo della cuccagna

Taverne aperte tutte le sere con menù tradizionali e vino locale

Spettacoli di giullari, mangiafuoco e sbandieratori

Rievocazione della consegna del Palio e grande festa finale

Intrattenimento:

Musica folk e medievale dal vivo

DJ set e musica contemporanea dopo cena

Ingresso: Gratuito – prenotazioni consigliate per le cene in taverna

Contatti utili: Pro Loco Montecassiano

info@prolocomontecassiano.it Tel. 0733 299365

Sito web e aggiornamenti: www.paliodeiterzieri.it Social: Facebook / Instagram @paliodeiterzieri