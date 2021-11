Ostra, oggi “Metti in moto la mente” con gli scacchi

L’iniziativa Acli Marche si svolgerà presso la sede del Circolo Acli F.a.l.c.o. Aps in via Don Orione; obbligatorio il green pass

CASINE DI OSTRA – Come tenere la propria mente allenata? Con gli scacchi, una attività che negli ultimi anni si è sviluppata molto ed ha visto la partecipazione di tantissime persone alle varie attività organizzate dall’U.S. Acli Marche, nell’ambito del progetto “Metti in moto la mente”.

Domenica 21 novembre, dalle ore 16,30 alle ore 19,30, presso la sede del Circolo Acli F.a.l.c.o. Aps in via Don Orione 2/b, è in programma una iniziativa che, grazie alla presenza di istruttori federali, permetterà di seguire lezioni gratuite ma anche giocare partite libere di scacchi.

L’iniziativa rientra nel progetto “Metti in moto la mente” realizzato dall’U.S. Acli Marche Aps, in collaborazione con lo stesso circolo che ospita l’iniziativa, con l’A.S.D. Scacchi La Torre Smeducci, con U.S. Acli provinciale Ancona Aps ed Acli provinciali di Ancona Aps, grazie al sostegno della Fondazione Cariverona e della Fondazione Nazionale delle Comunicazioni.

“Proprio gli scacchi – dice il presidente regionale dell’Unione Sportiva Acli Marche Giulio Lucidi – sono stati una delle grandi novità dell’anno 2021 per le attività del nostro ente. Abbiamo realizzato tante iniziative per far conoscere queste attività anche a Treia, Castorano, Pioraco, Maltignano, Venarotta ed Offida coinvolgendo anche tantissimi giovani”.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita, il green pass è obbligatorio.