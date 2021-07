“Gli ordini religiosi ad Ascoli, i Domenicani”: il 19 luglio la camminata

Proseguono le camminate culturali dell’U.S. Acli programmate per tutta l’estate

ASCOLI PICENO – Proseguiranno per tutta l’estate le camminate culturali dell’U.S. Acli Marche organizzate ogni lunedì grazie al sostegno di Fondazione Carisap, Bim Tronto e Comune di Ascoli Piceno.

Con partenza alle 21, quasi sempre da Piazza Arringo davanti alla cattedrale (tranne il caso di camminate tematiche), vengono proposti percorsi di vario genere predisposti dalle guide turistiche Valentina Carradori e Valeria Nicu.

Si tratta di percorsi che mettono in evidenza la ricchezze della città delle cento torri, partendo da aspetti particolari come ad esempio le torri, fatti accaduti nel corso dei tempi, la storia dei Piceni, le chiese scomparse, i ponti, le porte e da attività commerciali storiche, come è stato il caso di lunedì scorso quando si è parlato di “La famiglia Meletti e il suo storico caffè”.

E’ stato un vero e proprio viaggio nel tempo ed all’interno della città di Ascoli finalizzato a far conoscere la storia di una eccellenza del territorio.

Lunedì 19 luglio, alle 21, si svolgerà invece un altro tour culturale, questa volta dedicato a “Gli ordini religiosi ad Ascoli: i Domenicani”.

In occasione dell’anno giubilare indetto dall’Ordine domenicano per l’ottavo centenario della morte di San Domenico di Guzman, avvenuta nel 1221 a Bologna, non poteva mancare un appuntamento dedicato proprio alla storia dei domenicani, ma anche di altri ordini religiosi, in città.

La prenotazione è obbligatoria (prevista la partecipazione di un massimo di 70 persone) e dovrà avvenire entro il 16 luglio con un messaggio al numero 3939365509 indicando nome e cognome di chi partecipa.

Saranno applicati il protocollo e le linee guida U.S. Acli nazionale di contenimento Covid19. L’utilizzo della mascherina ed il distanziamento saranno obbligatori.

Per informazioni sui prossimi appuntamenti con le attività dell’U.S. Acli Marche si possono consultare il sito www.usaclimarche.com e la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.