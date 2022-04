“Giovani in crescendo – Omaggio a Renata Tebaldi”, il 29 aprile a Pesaro

Il concerto spettacolo, all’insegna del talento giovanile, si terrà al Teatro Sperimentale nell’ambito di Sinfonica 3.0

PESARO – Il “soprano dalla voce d’angelo che entusiasmò Toscanini”. Nel 100° anniversario della nascita di Renata Tebaldi, una delle stelle più luminose del firmamento musicale, l’Orchestra Sinfonica G. Rossini, guidata dal presidente Saul Salucci, insieme all’Assessorato alla Bellezza del Comune di Pesaro e all’azienda Xanitalia, rendono omaggio ad un simbolo cittadino con il concerto “Giovani in crescendo – Omaggio a Renata Tebaldi”.

L’appuntamento, nell’ambito di Sinfonica 3.0, è in programma venerdì 29 aprile 2022, alle ore 21.00, al Teatro Sperimentale, ed è realizzato in collaborazione con il Conservatorio G. Rossini ed il concorso Giovani in crescendo. Un concerto spettacolo che intende valorizzare la grande professionalità del settore musicale giovanile, dando spazio a giovani talenti solisti che a Pesaro, Città creativa Unesco della Musica, hanno trovato un luogo per coltivare ed esprimere la propria vocazione musicale. Agli artisti solisti il compito di sottolineare il rapporto tra la Tebaldi e Pesaro, che si concentrò nel periodo della formazione artistica: il soprano pesarese, infatti, fu tra le allieve più illustri del Conservatorio G. Rossini, ed è qui che, sotto la guida di Carmen Melis, vide sbocciare e maturare il suo talento.

Insieme all’Orchestra Sinfonica G. Rossini, diretta da Noris Borgogelli (che ha curato anche le trascrizioni), si esibiranno, infatti, una selezione di solisti del Conservatorio, e i vincitori del Concorso Giovani in crescendo.

Il programma prevede l’esecuzione di Summertime da “Porgy and Bess” di George Gershwin, al sassofono il solista Joel Gambini, vincitore del premio Orchestra Rossini. La Rapsodia da concerto Tzigane op. 76 per violino e orchestra di Maurice Ravel, vedrà invece esibirsi al violino solista Caterina Bartoletti, anche lei vincitrice dello speciale premio Orchestra Rossini nell’ambito del concorso Giovani in crescendo.

Durante la serata il pubblico sarà poi condotto a scoprire la vita di Renata Tebaldi, attraverso le musiche sulle quali costruì il suo mito. Le più belle arie dalle celebri opere di Giuseppe Verdi (La Traviata, Il trovatore, Aida) e di Giacomo Puccini (Tosca e La Bohème), interpretate dai solisti del Conservatorio Rossini Elizaveta Shuvalova, soprano; Eloisia De Nardis, soprano; Giovanni Castagliuolo, tenore.

L’attrice Anya Bracci, attraverso i testi della musicologa Maria Chiara Mazzi e del M° Paolo Rosetti, narrerà la vita della giovane artista, negli anni della sua formazione, fino all’apice del successo.

Sinfonica 3.0 vanta il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della Regione Marche, del Ministero della Cultura e di Amplifon.

I biglietti per “Giovani in crescendo – Omaggio a Renata Tebaldi” (costo da 5 a 10 € con riduzioni per giovani) sono in vendita presso la biglietteria del Teatro Sperimentale in via Rossini a Pesaro (tel. 0721 387548), aperta dal martedì al sabato dalle 17.00 alle 19.30; nel giorno di spettacolo anche dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 a inizio concerto. Online su www.vivaticket.it e in tutti i punti vendita del circuito Vivaticket.

Per informazioni www.orchestrarossini.it

Venerdì 29 aprile 2022 ore 21.00

Teatro Sperimentale, Pesaro

Giovani in crescendo – OMAGGIO A RENATA TEBALDI

Selezione di solisti del Conservatorio G. Rossini di Pesaro

Selezione di vincitori del Concorso Giovani in crescendo

Anya Bracci, attrice

Noris Borgogelli, direttore

Orchestra Sinfonica G. Rossini, formazione cameristica

Musiche di G. Gershwin, M. Ravel, G. Verdi, G. Puccini

Testi di M. C. Mazzi e P. Rosetti. Trascrizioni di N. Borgogelli