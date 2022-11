“Il nuovo turismo nei parchi”, se ne parla a Visso l’11 novembre 2022

Domani incontro sul turismo lento, leggero, curioso nella sede del Parco Nazionale dei Monti Sibillini

VISSO – Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini ospiterà presso la propria sede di Visso, venerdì 11 novembre 2022, un incontro organizzato da Federparchi sul tema: “Il nuovo turismo nei parchi: lento, leggero, curioso”.

Un evento importante su un argomento strategico per il futuro delle aree protette, che vede la presenza di qualificati relatori. Ad aprire i lavori il presidente dell’Ente Parco, Andrea Spaterna, a seguire i saluti istituzionali delle autorità regionali delle Marche e dell’Umbria e del sindaco di Visso. Poi interventi tecnici su esperienze di turismo realizzate in diverse aree protette e una tavola rotonda con esperti che ne discuteranno valutando opportunità e criticità. A chiudere il presidente di Federparchi, Giampiero Sammuri.

“Siamo orgogliosi di poter ospitare questo incontro” sottolinea Spaterna, “sia per il tema affrontato, che ha un impatto rilevante sull’economia del territorio, sia per la qualità dei relatori che interverranno. Poter contribuire a mantenere aperto un confronto tra esperienze di fruizione turistica delle aree protette in una logica di sostenibilità è una opportunità da cogliere che offriamo agli operatori del settore e agli amministratori locali”.

L’iniziativa, che avrà inizio alle ore 9.30, rientra all’interno delle celebrazioni per i 100 anni del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, e del Parco Nazionale Gran Paradiso e specificamente nella sezione “Park to Park”, pensata per rinforzare il legame e la rete tra i parchi nazionali.

Sarà possibile seguire il webinar registrandosi al seguente indirizzo: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_HwsMfgsOQ8On- LAMT3_wqQ.

