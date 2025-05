“Noblesse Noblige” di Enrico Vanzina: oggi la presentazione a Urbino

URBINO – Oggi, giovedì 8 maggio, alle ore 17.00, nella suggestiva cornice del Palazzo Ducale di Urbino, si terrà la presentazione del libro “Noblesse Noblige” di Enrico Vanzina, uno dei grandi maestri del cinema e della cultura italiana.

L’evento è promosso da Iniziativa per l’Europa e per l’Ambiente, in collaborazione con la Galleria Nazionale delle Marche, Montefeltro Libri e Albergo Raffaello.

A condurre l’incontro sarà Gianluca Carrabs, maestro di cerimonia e promotore di eventi culturali di altissimo profilo. Dopo aver portato ad Urbino il premio Oscar Dante Ferretti, Carrabs continua a distinguersi per la capacità di attrarre nella città ducale personalità di rilievo del panorama artistico e cinematografico internazionale.

All’evento prenderà parte anche la professoressa Lella Mazzoli, docente e direttrice dell’Istituto per la Formazione al Giornalismo di Urbino, figura centrale nel panorama della comunicazione culturale italiana.

Interverranno inoltre:

Gianpiero Solari, noto regista e scenografo, da sempre punto di riferimento per il teatro e la televisione italiana, capace di coniugare arte visiva, narrazione e spettacolo in chiave contemporanea;

Gianni Maiellaro, economista e grande animatore delle notti culturali romane, mente creativa e organizzatore di eventi che hanno segnato la vita intellettuale della Capitale.

“Noblesse Noblige” è un romanzo elegante e ironico, che racconta il misterioso omicidio del principe Federico Borgia, nobile romano di antica famiglia. Intorno alla sua morte ruotano personaggi emblematici e sfaccettati, in un intrigo che si muove tra le ombre del potere, i salotti dell’alta società e le fragilità umane. Con uno stile brillante e cinematografico, Vanzina ci offre un giallo raffinato che è anche una satira sociale, colta e pungente.

Enrico Vanzina è sceneggiatore, scrittore, regista e produttore. Figlio del celebre regista Steno (Stefano Vanzina), ha firmato – insieme al fratello Carlo – alcune delle commedie più amate del cinema italiano, contribuendo a delineare l’immaginario collettivo degli anni ’80 e ’90 con film diventati cult. Autore versatile, ha anche pubblicato romanzi e raccolte di racconti di successo, distinguendosi per ironia, intelligenza e profonda conoscenza della società italiana.

L’incontro sarà un’occasione unica per ascoltare dalla voce dell’autore aneddoti, riflessioni e retroscena di un libro che conferma la sua inconfondibile cifra narrativa.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Per info: Gianluca Carrabs 348 3581436