Natale 2025, ecco gli eventi a Valfornace

Un ricco e variegato calendario di eventi che intrecciano tradizione, spettacoli e momenti di socialità. Lunedì 8 dicembre l’accensione del grande Albero di Natale in piazza Vittorio Veneto, a Pievebovigliana

VALFORNACE (MC) – Il Comune di Valfornace, in collaborazione con la Pro Pieve e le associazioni locali, ha presentato un ricco calendario di eventi che animeranno il territorio per le festività di Natale e inizio anno nuovo. Un mix di tradizione, spettacoli e momenti conviviali pensato per coinvolgere tutta la cittadinanza.

La magia della festa si accenderà lunedì 8 dicembre insieme al grande Albero di Natale in piazza Vittorio Veneto, a Pievebovigliana, con una cerimonia prevista per le ore 16. L’evento vedrà illuminato il grande abete. Saranno presenti i bambini e i ragazzi della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria del Comune di Valfornace che daranno vita all’evento: “Un addobbo una storia”.

Il pomeriggio insieme sarà animato dallo spettacolo “Un Babbo Natale in più” con gli attori Mirco Abbruzzetti ed Elena Fioretti di Look Up APS che daranno lettura di alcune fiabe natalizie. A seguire “Canzoni sotto l’albero” con il coro di voci bianche dell’Akademia diretto da Paola Taticchi accompagnato al piano da Roberta Salvoni. Saranno presenti animazione, truccabimbi e i volontari del Gruppo o – donatori universali di sorrisi – Clown care therapy. La Pro Pieve offrirà cioccolata calda e vin brulé per tutti, con la partecipazione degli zampognari. L’iniziativa partecipa al contest Dubbing Marche e viene presentata in collaborazione con Territori Forti e Fluidi.

Questi gli altri eventi di dicembre

sabato 20 serata danzante con Gianni e Roberto al Palazzetto dello Sport. Lo stesso giorno, l’Asd Pievebovigliana Calcio 2012 organizza la sua Cena Sociale con Tombolata presso la Locanda della Pieve, con musica dal vivo – live music show di Emanuele Concetti. Menù fisso 35 euro a persona, prenotazioni al numero di telefono 3355221529.

Martedì 23 dicembre, dalle ore 17 presso la sala polifunzionale “Maria Ciccotti”, RuvidoTeatro porta in scena “I 4 musicanti di Brema”, una lettura animata con i bambini che verranno coinvolti diventando i personaggi protagonisti della storia raccontata da un narratore con costumi e accessori per entrare nel vivo delle avventure del cane, del gatto, del gallo e dell’asino alla ricerca di un futuro migliore.

Sabato 27 e 28 domenica dicembre “La Tombolata Natalizia”, dalle ore 21:30, al Palazzetto dello Sport.

Il nuovo anno, il 2026, inizierà poi alla grande: il 2 gennaio spettacolo dialettale a cura di Joy’s Band, a partire dalle ore 21 al Palazzetto dello Sport. Il 3 gennaio ancora “Tombolata Natalizia”, dalle ore 21,30 al Palazzetto dello Sport di Pievebovigliana.

Infine il 5 gennaio serata danzante in collaborazione con PFF, a partire dalle ore 21:30 presso il Palazzetto dello Sport.

Il 6 gennaio Arriva la Befana a Fiordimonte. La Pro Loco Fiordimonte, per la gioia dei più piccoli, farà arrivare la Befana per distribuire doni e dolciumi ai bambini.

Il Comune di Valfornace e la Pro Pieve invitano tutti a partecipare numerosi per vivere insieme l’atmosfera magica del Natale.