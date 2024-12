Natale 2024, “Acquistiamo locale”: l’invito di Confartigianato Marche

Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confartigianato i marchigiani a dicembre spenderanno 657 milioni di euro, di cui 434 milioni in alimenti e bevande

REGIONE – Per le festività natalizie Confartigianato Marche ha promosso anche quest’anno la campagna ‘Acquistiamo locale’, un invito a regalare e a regalarsi prodotti a valore artigiano made in Italy, espressione della creatività e della tipicità delle nostre imprese. Acquistiamo locale, non è soltanto un atto di consumo, ma anche un impegno per valorizzare la nostra cultura imprenditoriale, il gusto per il bello, il buono e il ben fatto, frutto del lavoro degli artigiani. E’ un investimento in eccellenza, sostenibilità e identità culturale, che porta con sé una profonda dimensione etica e relazionale. E’ la scelta consapevole, responsabile e sostenibile per rinsaldare il rapporto di fiducia tra imprenditori e cittadini nelle comunità.

Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confartigianato Marche, in questo mese di dicembre, le famiglie marchigiane spenderanno 657 milioni di euro in prodotti alimentari e servizi, di cui 434 milioni di euro destinati a prodotti alimentari e bevande Pane, pasta, carni, salumi, formaggi, dolci, vini, tutti prodotti che rientrano in un’offerta enogastronomica di assoluta eccellenza.

Sono 12.993 le imprese artigiane che lavorano in 47 settori in cui si realizzano prodotti artigiani e servizi che possono essere regalati in occasione del Natale (cosmetica, benessere, moda, gioielleria, occhialeria, mobili, ceramica, arredo casa solo per fare qualche esempio) con 45.236 addetti.

L’acquisto di questi prodotti e servizi sottolinea Moira Amaranti presidente di Confartigianato Marche, è una scelta etica per il territorio, un gesto che deve entrare nella quotidianità di ciascuno, perché permette di sostenere le imprese e i loro lavoratori insieme al benessere dell’intera comunità e a contribuire al made in Italy di qualità che rende gli artigiani e le piccole imprese del nostro Paese unici al mondo.

Scegliere un regalo prodotto da una impresa artigiana, ribadisce il segretario di Confartigianato Marche Gilberto Gasparoni, è un gesto che valorizza il lavoro, la creatività, l’ambiente e la comunità. L’essenza e l’impatto del lavoro artigiano è dato da tradizione e innovazione, con prodotti che hanno radici nella storia ma aperti al futuro, da sostenibilità, con l’impiego di risorse rinnovabili e processi circolari, da maestria e ricchezza del know-how, in laboratori in cui vi è trasmissione di competenze, apprendistato per i giovani e valorizzazione del talento, da relazioni e fiducia, basati sulla cura del cliente, affidabilità e coesione comunitaria e da identità e cultura, dove il prodotto rappresenta il genius loci e il patrimonio culturale del territorio.

Acquistare artigianato sostiene non solo l’imprenditore e la sua famiglia, ma anche l’intero ecosistema economico e culturale del territorio. Il lavoro artigiano e delle piccole imprese contribuisce al benessere sociale grazie alla generazione di reddito, al mantenimento di tradizioni e al rafforzamento del legame comunitario.