“Musicainsieme”, al via la stagione sinfonica Form a Fabriano

Al Teatro Gentile quattro concerti in abbonamento più un family concert a prezzo speciale. Si inizia sabato 19 febbraio con “ŠOSTAKOVIČ E RAVEL” con due grandi protagonisti: Benedetto Lupo e Alessandro Bonato

FABRIANO (AN) – Cinque concerti, dal 19 febbraio al 5 maggio: al via la stagione sinfonica FORM dal titolo “Musicainsieme”, al Teatro Gentile di Fabriano. L’Orchestra Filarmonica Marchigiana, “colonna sonora delle Marche”, porta in città grandi protagonisti della scena musicale come Alessandro Bonato, direttore principale della FORM, Benedetto Lupo, Luigi Piovano e giovani di talento come Alessandra Tirsu ed Ettore Pagano.

Il cartellone è improntato prevalentemente sul repertorio romantico e novecentesco in un’ottica di connessioni-riflessi-contrasti fra generi, stili e autori, un percorso intenso e coinvolgente che passa attraverso Šostakovič e Ravel, Saint-Saëns e Mendelssohn, Čajkovskij, Gulda e Gershwin e con un appuntamento dedicato anche ai giovanissimi.

Si inizia con “ŠOSTAKOVIČ E RAVEL” (sabato 19 febbraio), con l’emozionante Sinfonia da camera in do min., op. 110a di Šostakovič (trascrizione per orchestra d’archi di Rudolf Barshai del Quartetto n. 8) e il Concerto per pianoforte in sol di Ravel interpretato da Benedetto Lupo. Il concerto è diretto da Alessandro Bonato, che torna a Fabriano successivamente con “ČAJKOVSKIJ 4” (sabato 2 aprile), con la Quarta Sinfonia di Čajkovskij preceduta dal Concerto per violino dello stesso autore eseguito da Alessandra Tirsu.

Domenica 6 marzo in programma “SAINT-SAËNS E MENDELSSOHN” con il Concerto per violoncello di Saint-Saëns e la Terza Sinfonia “Scozzese” di Mendelssohn diretti e interpretati da Luigi Piovano; mentre giovedì 5 maggio c’è “OLTRE CONFINE: GULDA-GERSHWIN”, nel quale Ettore Pagano interpreta il Concerto per violoncello e orchestra di fiati di Gulda seguito dalla suite da Porgy & Bess di Gershwin.

Il cartellone si completa con il Family Concert “HISTOIRE DU BABAR”, fuori abbonamento, il 13 marzo: una proposta rivolta al pubblico più giovane e alle relative famiglie.

Il rinnovo dell’abbonamento con cambio posto e i nuovi abbonamenti per la stagione sinfonica possono essere effettuati domani 14 e martedì 15 febbraio; alle scuole, la FORM, rivolge come sempre la sua attenzione con una politica di prezzo speciale: 4 euro per il singolo concerto e 12 euro per l’abbonamento.

Biglietto ordinario 18 €, ridotto 15 €, previste riduzioni; abbonamento per 4 concerti 40 €. Info botteghino del Teatro Gentile: 0732-3644.

INFO

Ufficio Cultura Comune di Fabriano, Tel. 0732 709 223

lunedì-venerdì ore 9.00-13.00; martedì e giovedì pomeriggio ore 15.30-18.00

cultura@comune.fabriano.an.it | www.comune.fabriano.an.it

FORM-Orchestra Filarmonica Marchigiana Tel. 071 206168 | info@filarmonicamarchigiana.com