“Musica in festa”, a Staffolo dal 25 al 28 luglio 2024 

STAFFOLO – Dal 25 al 28 luglio 2024 torna nel centro storico di Staffolo “Musica in festa” con Bande Musicali e gruppi Musicali provenienti da diverse parti d’Italia e d’Europa.

L’evento quest’anno, spegne le sue prime trenta candeline e la Banda Musicale Città di Staffolo festeggerà nel migliore dei modi questo compleanno speciale.

“Musica in festa” gode del patrocinio del Comune di Staffolo, Protezione Civile Staffolo e Anbima Marche APS.

I concerti inizieranno giovedì, con la Show Band Tributo a Celentano diretta dal maestro Luciano Merli e proseguiranno venerdì con il Corpo Bandistico VillaStrada e la Banda musicale cittadina “Giuseppe Verdi” di Castelleone di Suasa. La serata di sabato sarà dedicata ai concerti de l’Associación Musical Santa Cecilia de Mora de Rubielos (Teruel) e della Banda cittadina di Buja APS. L’ultima sera è invece riservata alla BMStaffolo che, diretta dall’insostituibile maestro Samuele Faini, si esibirà in un concerto Revival eseguendo alcuni brani storici dell’associazione.

Per questo motivo, il comitato rivolge un appello a tutti coloro che hanno incrociato la strada della BMStaffolo contribuendo ad un pezzettino della sua storia.

Saremo estremamente felici di riunirci tutti, vecchie e nuove generazioni, per una serata all’insegna della musica. Sarà un buon momento per ricordare ciò che è stato e farlo conoscere a chi è arrivato dopo. Non abbiate paura di riprendere lo strumento in mano, le parti le conoscete già.

La banda si raduna ogni venerdì presso la Sala Cotini di Staffolo per le prove, vi aspettiamo!

XXX ED. “MUSICA IN FESTA”

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI STAFFOLO

PROTEZIONE CIVILE STAFFOLO

ANBIMA MARCHE APS

Vi aspettiamo tutte le sere nel centro storico di Staffolo

25 – 26 – 27 – 28 Luglio 2024

Da Venerdì 26 luglio stand gastronomici

INGRESSO LIBERO