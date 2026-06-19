Dimore Storiche, a Muccia visita guidata al cantiere di Villa La Maddalena

Sabato 20 giugno, l’appuntamento organizzato dalla sezione Marche dell’Associazione Dimore Storiche d’Italia, per conoscere il cantiere di ricostruzione della dimora seicentesca dopo il sisma

MUCCIA (MC)- Prosegue l’impegno dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (Sezione Marche) nella valorizzazione del patrimonio storico e culturale della regione. Sabato 20 giugno, alle ore 11, Villa La Maddalena di Muccia aprirà le proprie porte per una speciale visita guidata dedicata a uno dei più significativi interventi di recupero post-sisma del territorio marchigiano.

L’iniziativa, organizzata da ADSI Marche, consentirà ai partecipanti di conoscere da vicino il cantiere di restauro e miglioramento sismico della dimora seicentesca, esempio emblematico di salvaguardia del patrimonio storico-artistico attraverso l’impiego di innovativi sistemi di isolamento sismico.

A guidare il percorso saranno l’architetto Rosella Bellesi della Soprintendenza e la dottoressa Lorenza Mochi Onori, già Soprintendente delle Marche, che illustreranno le caratteristiche dell’intervento, le tecniche adottate e il complesso lavoro di restauro che sta consentendo di restituire al territorio una dimora di straordinario valore storico e architettonico.

«Con questa iniziativa vogliamo offrire a tutti l’opportunità di entrare in contatto con il lavoro, spesso poco visibile, che sta dietro al recupero delle nostre dimore storiche e dei beni culturali colpiti dal sisma – sottolinea il presidente di ADSI Marche, Guido Borgogelli – Prendersi cura di questi luoghi significa mantenere vivo un patrimonio che racconta la storia delle comunità e continua a rappresentare una risorsa per il territorio.

Il grande interesse registrato durante la Giornata Nazionale ADSI del 24 maggio, che nelle Marche ha fatto segnare numeri particolarmente incoraggianti e una partecipazione diffusa alle aperture straordinarie, conferma quanto sia forte il desiderio delle persone di conoscere e vivere questi luoghi. Anche per questo continuiamo a promuovere occasioni di visita e approfondimento capaci di avvicinare il pubblico a un patrimonio spesso poco conosciuto, ma straordinariamente ricco».

L’appuntamento di Muccia si inserisce nel programma di attività con cui ADSI Marche intende accendere i riflettori sul ruolo delle dimore storiche private nella conservazione del patrimonio culturale regionale e nel rilancio delle aree interne, con una particolare attenzione verso quelle segnate dagli eventi sismici.