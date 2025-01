MountEcho’ 2025 a Montecosaro e Porto San Giorgio

Dal 16 febbraio al 5 aprile, la rassegna celebra i suoi dieci anni con un cartellone di eccellenze internazionali, unendo due teatri simbolo della regione: il Teatro delle Logge di Montecosaro e il Teatro Comunale di Porto San Giorgio.

MONTECOSARO (MC) – Ci sono luoghi e momenti in cui la musica smette di essere intrattenimento e diventa un’esperienza. MountEcho’, giunto alla sua decima edizione, è uno di quei luoghi. Un festival che non si accontenta di suonare: esplora, immagina, connette. Quest’anno la rassegna si rinnova, estendendo il proprio respiro geografico e culturale per abbracciare le Marche intere, con quattro appuntamenti che promettono di lasciare il segno.

Il Teatro delle Logge di Montecosaro, con la sua intima bellezza, resta il cuore pulsante della manifestazione, ma una novità promette di amplificare l’eco di questa proposta: il Teatro Comunale di Porto San Giorgio. Un gioiello architettonico che, per la prima volta, si unisce a questa avventura musicale, regalando al pubblico un contesto ideale per assaporare suoni, storie ed emozioni che travalicano i confini.

Quattro appuntamenti, quattro universi sonori

Ogni serata di MountEcho’ è un viaggio, una finestra aperta su mondi sonori differenti ma accomunati dalla capacità di emozionare e far riflettere.

16 febbraio – My Brightest Diamond (Teatro Comunale di Porto San Giorgio)

A inaugurare il festival sarà Shara Nova, l’anima poliedrica di My Brightest Diamond. La sua performance, un’esclusiva nazionale, sarà una celebrazione del potere trasformativo della musica. Con il suo ultimo album Fight the Real Terror, la cantautrice americana ci porta dentro un universo che intreccia attivismo, sensibilità classica e coraggio artistico. Un’apertura da non perdere, impreziosita dalla delicatezza folk e onirica di AM Higgins.

9 marzo – Storefront Church (Teatro delle Logge di Montecosaro)

Lukas Frank, l’anima dietro Storefront Church, ci invita a un’esperienza profondamente cinematografica. Il suo album Ink & Oil dipinge paesaggi emotivi che parlano di memoria, spiritualità e salute mentale, in un dialogo musicale con maestri come Nick Cave e Scott Walker. Una serata per chi ama il cantautorato capace di scavare nel profondo.

20 marzo – Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp (Teatro delle Logge di Montecosaro)

Se cercate energia e innovazione, questa è la serata che fa per voi. Dodici musicisti, strumenti che spaziano dalla marimba ai fiati, ritmi poliritmici e un’energia travolgente: l’Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp è un inno alla libertà artistica. Un’esperienza collettiva e coinvolgente che sfida qualsiasi etichetta.

5 aprile – Shida Shahabi (Teatro delle Logge di Montecosaro)

A chiudere questa decima edizione sarà la compositrice e pianista iraniana-svedese Shida Shahabi. Con il suo minimalismo raffinato, Shahabi crea paesaggi sonori che sembrano uscire da un sogno, trasportando il pubblico in una dimensione intima e sospesa. Una conclusione perfetta per un’edizione che celebra la molteplicità e la scoperta.

Non solo musica: un’esperienza culturale completa

MountEcho’ non è solo un festival musicale, ma un crocevia culturale. Accanto ai concerti, il programma include mostre, incontri e momenti di riflessione che ampliano lo sguardo sull’arte contemporanea. Un’occasione per esplorare i linguaggi del presente e immaginare il futuro, in un dialogo continuo tra musica, arti visive e pensiero.

Un invito al pubblico: lasciarsi sorprendere

La rassegna, da anni fiore all’occhiello della proposta culturale marchigiana, è un appuntamento che attrae appassionati e curiosi da tutta Italia. “MountEcho’ è molto più di una semplice serie di concerti: è un momento di riflessione sulla modernità e sulla contemporaneità,” spiega Lorella Cardinali, sindaco di Montecosaro.

Carlotta Lanciotti, assessore alla cultura di Porto San Giorgio, aggiunge: “Siamo entusiasti di ospitare una serata così straordinaria nel nostro Teatro Comunale. È un’opportunità per dimostrare come la cultura possa essere il cuore pulsante di una comunità.”

Informazioni pratiche

I biglietti sono già disponibili in prevendita su Vivaticket. MountEcho’ vi aspetta, pronto a sorprendervi, emozionarvi e accompagnarvi in un viaggio sonoro e culturale unico.

Non lasciatevelo sfuggire: Montecosaro e Porto San Giorgio vi accolgono nei loro teatri, veri salotti cittadini, per ricordarci che l’arte, quando è autentica, non conosce confini.

RASSEGNA MOUNTECHO 2025

Il circuito di prevendita è affidato Vivaticket.

Per Info e contatti: www.mountecho.it / info@mountecho.it / press@mountecho.it

Tᴇᴀᴛʀᴏ ᴅᴇʟʟᴇ Lᴏɢɢᴇ ᴅɪ Mᴏɴᴛᴇᴄᴏsᴀʀᴏ (Mc)

Apertura biglietteria ore 20:30

Info e prenotazioni 3663574080

Tᴇᴀᴛʀᴏ COMUNALE DI PORTO SAN GIORGIO (FM)

Apertura biglietteria ore 20:00

Info e prenotazioni 3663574080