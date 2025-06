A Monterubbiano torna “Armata di Pentecoste – Sciò la Pica”

Appuntamento il 27, 28, 29 giugno e il primo luglio 2025 con la rievocazione storica in cui alla tradizione pagana dello Sciò la Pica si unisce la festa cristiana in onore di Santa Maria del Soccorso

MONTERUBBIANO (FM) – Sessantesimo anniversario dell’importante rievocazione storica di Monterubbiano, “Armata di Pentecoste – Sciò la Pica”, che si svolgerà il 27, 28, 29 giugno e il primo luglio 2025.

Alla presenza della sindaca di Monterubbiano e presidente dell’Armata di Pentecoste Sciò la Pica, Meri Marziali, del Presidente di Fondazione Marche Cultura, avv. Andrea Agostini, dei responsabili del Cerimoniale della Festa Elisabetta Vesprini e Nicola Seri e di tutti coloro che, a vario titolo, si occupano e animano la rievocazione storica, sono state svelate le novità previste per i giorni di Sciò la Pica, dettagliato il programma completo e rivelati i nomi dei cavalieri che gareggeranno alla Giostra dell’Anello, che saranno: Mario Cavallari (Corporazione Artisti), Luca Innocenzi (Corporazione Bifolchi), Nicholas Lionetti (Corporazione Mulattieri), Gertian Cela (Corporazione Zappaterra).

I Capitani delle quattro Corporazioni (Artisti, Mulattieri, Bifolchi, Zappaterra), simboli indiscussi di Sciò la Pica, saranno invece: Domenico Mircoli, Roberto Lucci, Silvio Abbruzzetti, Mauro Murani.

È stata annunciata la bella novità di una collaborazione con Fondazione Marche Cultura che ha realizzato un podcast dedicato proprio a Sciò la Pica, disponibile da giovedì 19 giugno, oltre all’anticipazione di un cine-corto sulla Festa, ideato dal monterubbianese Mario Testa, che sarà svelato in autunno.

Programma degli eventi del 27, 28, 29 giugno e del 1 luglio:

si parte con “Tra cielo e Terra: Ritmo e Colori”, la sera del 27 giugno con lo spettacolo di Musici e Sbandieratori dell’Armata di Pentecoste e di altre rievocazioni storiche italiane. Si continua poi il 28 giugno con varie attività: alle ore 16:30 ci aspettano le prove ufficiali della Giostra dell’Anello, alle ore 17:30 la Lettura del Bando della Festa dell’Armata di Pentecoste lungo le vie del paese, fino a quando dalle ore 19:00 verranno aperti gli stand gastronomici a cura della Pro Loco “Luigi Centanni”.

Alle 21:30 del sabato 28 sarà premiata la Corporazione vincente della Giostra dell’Anello 2024, e la bussolazione ed estrazione dell’ordine di partenza per la Giostra dell’Anello del giorno successivo. A seguire, ad incantare i partecipanti ci sarà uno Spettacolo del Musici e Sbandieratori dell’Armata di Pentecoste.

Domenica 29 giugno

è certamente la giornata più attesa della Festa, che inizierà già dalle ore 10, quando partirà il Corteo storico dell’Armata di Pentecoste, con la Processione e offerta dei ceri delle Corporazioni alla SS. Maria del Soccorso, rito tradizionale dello Sciò la Pica, e alle ore 11:30 la Santa Messa in onore di Santa Maria del Soccorso. Poi apriranno di nuovo gli stand gastronomici a cura della Pro Loco “Luigi Centanni”, fino a quando, dalle ore 15:30, in Piazza T. Calzecchi Onesti partirà il Corteo Storico dell’Armata di Pentecoste con la delegazione del Palio dell’Assunta di Fermo e della Contesa della Margutta di Corridonia.

Ma sarà poi alle 16:30 che si svolgerà l’evento più prestigioso dell’intera rievocazione, che unisce grandi e piccini, appassionati e curiosi: la Giostra dell’Anello (vendita biglietti su ciaoticket.com), per 120 minuti densi di adrenalina che restano, anno dopo anno, nella storia dell’Armata e racchiudono tutta la passione per l’intera Festa. Una volta terminata la gara, l’appuntamento sarà di nuovo in Piazza T. Calzecchi Onesti per la Premiazione del Cavaliere e della Corporazione Vincente, e un imperdibile spettacolo dei Musici e Sbandieratori dell’Armata di Pentecoste. E dalle ore 20:00 ancora stand gastronomici. La Festa si ferma poi per un giorno, per riprendere il martedì 1 luglio per i consueti Pranzi delle Corporazioni e dalle ore 16:00 del pomeriggio baccanali e giochi popolari presso il Parco di San Rocco.

Una Festa davvero per tutti, quindi, che sa parlare diversi linguaggi e si esprime attraverso la musica, gli sbandieratori, le dame, i cavalieri, i cosiddetti “guazzarò” e i componenti delle quattro corporazioni cittadine. Una rievocazione che sa unire tradizione, storia e innovazione, che sa coinvolgere al meglio le nuove generazioni e, in questo modo, un’intera comunità.

LA RIEVOCAZIONE

La rievocazione storica dell’Armata di Pentecoste – Sciò la Pica è la “Festa” di un’intera comunità e di un intero territorio. Alla componente sacra dell’omaggio alla Vergine Maria del Soccorso, che liberò la nobile Terra da un tiranno, si unisce la tradizione dello Sciò la Pica, con cui si ricorda Il Ver Sacro, la migrazione degli antichi giovani Sabini che, seguendo il volo del picchio, si stabilirono in queste terre divenendo Piceni. Una tradizione che si rinnova a memoria d’uomo e che si è innestata nella celebrazione religiosa del 1500.

Sono loro, i Guazzarò, vestiti con un abito in tela bianca che al mattino chiudono la processione con un preciso rituale: uno di loro simula di piantare l’albero di ciliegio tra battiti di canne, mentre un altro sbruffa del vino bevuto da una borraccia in segno di buon auspicio e fortuna. Fulcro della Festa sono le quattro antiche Corporazioni simbolo sociale ed economico della comunità, a cui si uniscono le rappresentanze civili e religiose, in un corteo storico.

La figura centrale della solenne manifestazione è il Capitano d’Armata, seguito dai suoi giovani armati che attendevano all’ordino pubblico durante il periodo di franchigia, in cui la Terra era libera da dazi e tasse. Al momento religioso segue quello ludico della Giostra all’Anello quando i quattro cavalieri si sfidano in un’avvincente gara che, ieri come oggi, accende gli animi di tutti.