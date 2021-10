Montelparo, “Marche Femminile Plurale” oggi all’Hotel La Ginestra

MONTELPARO (FM) – Il bando regionale Dalla Vigna alla Tavola fa tappa a Montelparo, in provincia di Fermo. L’Hotel la Ginestra apre le porte al progetto Marche Femminile Plurale, domani 30 ottobre con cena degustazione e un weekend alla scoperta del territorio.

Il menu, che esalta la tradizione gastronomica marchigiana con le eccellenze di aziende agricole, sarà esaltato dai vini delle cantine del partenariato del progetto.

Saranno protagoniste le etichette di Casale Vitali, Terra Fageto, Velenosi e Le Vigne di Clementina Fabi (quest’ultime associate a Le Donne del Vino delle Marche). I vini saranno introdotti da un sommelier.

Situato tra l’Adriatico e i Monti Sibillini, La Ginestra si trova a 558m sul livello del mare, su un colle che svetta sulla splendida valle dell’Aso, ed è già meta abituale di molti turisti stranieri.

La caratteristica struttura è in una posizione ideale per raggiungere con appena 30 minuti d’auto il Parco Nazionale dei Sibillini, la Riviera adriatica, Ascoli Piceno, Fermo, e compiere itinerari turistico-culturali alla scoperta dei borghi medioevali circostanti. Cinque campi da tennis in terra battuta di cui 1 coperto e 1 campo in erba sintetica per calcetto e tennis anch’esso coperto. E inoltre piscina, minigolf, maneggio e tante mountain bike per scoprire la bellezza delle dolci colline marchigiane.

L’accogliente ristorante predilige la cucina tradizionale selezionando prodotti eccellenti del territorio al fine di proporre piatti curati e ricercati.

In occasione del weekend di Halloween l’hotel propone dei pacchetti ad hoc dedicati al progetto Marche Femminile Plurale e quindi alla partecipazione alla cena di degustazione con, a seguire, un un meritato relax alla scoperta del territorio. Durante il weekend si potrà usufruire di laboratori per bambini, nonché dello spazio esterno della struttura, con campi da tennis, minigolf, ping pong.

Per info e prenotazioni: 327.5556579 – info@laginestra.it – www.laginestra.it

Per approfondire il progetto Marche Femminile Plurale, che ha come capofila Eclissi Eventi, il sito internet è

www.marchefemminileplurale.it