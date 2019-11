Montefano, “Occhiu a Juà”: il 21 novembre 2019

Al Teatro “La Rondinella” sarà in scena lo spettacolo a scopo benefico.Il ricavato andrà all’Opera Nazionale di Assistenza per gli orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri

MONTEFANO (MC) – Alle ore 21.15 di giovedì 21 novembre 2019, presso il Teatro “La Rondinella” di Montefano, si terrà lo spettacolo teatrale dal titolo “occhiu a Juà”.

L’iniziativa, con il patrocinio del Comune di Montefano, è stata organizzata dal Co.Ba.R. Marche, l’organismo che rappresenta i militari dell’Arma in servizio nelle Marche, avvalendosi della “rodata” compagnia teatrale “Don Valerio Fermanelli” di Treia e della regia di Quinto Romagnoli.

Scopo dell’evento, aperto a chiunque e tramite offerta libera, è quello di devolvere l’intero ricavato della rappresentazione all’O.N.A.O.M.A.C., l’Opera Nazionale di Assistenza per gli orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri.

L’O.N.A.O.M.A.C. assiste gli orfani dell’Arma sostenendo la loro crescita sociale e scolastica; non ricevendo sovvenzioni statali, le sue disponibilità finanziarie sono date principalmente dai contributi volontari mensili elargiti dai carabinieri in servizio di ogni grado e da elargizioni liberali da parte dei carabinieri in servizio ed in congedo e dei privati cittadini estimatori dell’Arma.

La data in cui si terrà lo spettacolo non è causale: infatti il 21 novembre di ogni anno l’Arma dei Carabinieri celebra le ricorrenze della sua patrona, la “Virgo Fidelis”, e della “Giornata dell’Orfano”.