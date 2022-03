Montecassiano, il 26 marzo la Compagnia “Agorà” in “Serata omicidio”

Al Teatro Ferri lo spettacolo nell’ambito della rassegna Marche in Atti

MONTECASSIANO (MC) – Un giallo alla Agata Christie dove la comicità la fa da padrona. Sabato 26 marzo alle 21.15 al teatro Ferri di Montecassiano (MC) la Federazione Italiana Teatro Amatoriale Marche dà appuntamento a tutti gli amanti della prosa e dei gialli con la “Serata Omicidio” messa in scena dalla Compagnia “Agorà”, guidata da Oscar Genovese. Una piéce di Giuseppe Sorgi con colpi di comicità genuina basata sulle patologiche estremizzazioni del nostro tempo elencate in cinque ritratti buffi e stralunati di donna. Si tratta di un giallo-noir divertente in cui si dovrà dipanare un mistero. I cultori di questo genere potranno apprezzare una serie di allusioni a più di un’opera di genere noir: ed ecco arrivare il finale che non ti aspetti, dove niente è come sembra.

La trama.

Un omicidio viene preannunciato su internet. L’assassino comunica giorno, ora e luogo in cui verrà commesso il crimine. L’indirizzo risulta essere quello di Angela, appena trasferitasi nel nuovo appartamento, che non prende sul serio la vicenda, ma altri inattesi e bizzarri personaggi hanno letto l’annuncio e si presentano, ognuno con motivazioni diverse, nella sua casa trasformando una tranquilla serata dedicata al trasloco, in una “Serata omicidio” e il suo disordinato salotto in “scena del crimine”. L’assassino ha costruito un piano perfetto e il misfatto si compirà a mezzanotte…

Il terzo degli spettacoli della rassegna Marche in Atti in cartellone a Montecassiano si terrà domenica 3 aprile alle ore 17.15 con la Compagnia Teatro Accademia che metterà in scena la commedia “Le susse di una zitella”.